Дани Педроса слага край на кариерата си в MotoGP

Без свободно място в нито един заводски тим, опцията пред Педроса бе да се присъедини към новия сателитен отбор на Yamaha. Dani Pedrosa will retire at the end of the 2018 season.



One of the greatest riders to never win the Championship...



Thanks for the memories, @26_DaniPedrosa pic.twitter.com/sXMY9H8QoC — Watch the #GermanGP live on BT Sport (@btsportmotogp) July 12, 2018 Пилотът на Honda Дани Педроса обяви, че слага край на кариерата си в MotoGP в края на сезон 2018. Испанецът, който ще навърши 33 години през септември, разкри намеренията си в специална пресконференция в навечерието на уикенда за Гран При на Германия. Пилотът бе част от отбора в кралския клас от 2006 година, но остана без състезателно място за сезон 2019, след като Honda привлякоха Хорхе Лоренсо. Той приключва Гран При кариерата си, карайки единствено машините на Honda, дори и в двата по-ниски класа.Без свободно място в нито един заводски тим, опцията пред Педроса бе да се присъедини към новия сателитен отбор на Yamaha. "Да напусна е решение, което обмислях от дълго време. Взех го много, много трудно, защото обичам много този спорт. Въпреки добрите алтернативи, които имах пред себе си, чувствам, че вече не се състезавам със същото усещане като преди. Приоритетите ми вече са други", разкри Педроса. След като спечели титлата в клас 125cc през 2003 г. и двете последователни титли следващите два сезона в междинния клас 250cc, Педроса неизменно се намираше в челото на колоната от мотоциклетисти в кралския клас. Испанецът получи множество контузии в кариерата си, които на няколко пъти заплашваха да я приключат рано. Time to rest up, Dani Pedrosa



His list of injuries is staggering, one of the toughest men the sport has ever seen



Enjoy retirement! pic.twitter.com/7G0T5dvfW7 — Watch the #GermanGP live on BT Sport (@btsportmotogp) July 12, 2018 Дани така и не стана шампион в най-високия клас, но постигна 31 победи и записа 112 подиума. Три пъти приключи сезона на втората позиция в генералното класиране – зад Кейси Стоунър с Ducati през 2007 г. и зад Хорхе Лоренсо с Yamaha през 2010-а и 2012-а. През сезон 2013 Дани имаше голям шанс за титлата, но отново контузия го лиши от славата, отишла впоследствие при съотборника му Марк Маркес. Настоящият сезон 2018 отбелязва най-лошият период на Педроса в MotoGP. След осем изминати кръга Дани е 12-и в генералното класиране и все още не е отбелязал подиум. Решението на Дани означава, че в сателитния тим на Yamaha мястото на съотборник на Франко Морбидели все още е свободно. Италианецът подписа тригодишен договор.

