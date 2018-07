Тенис Новак Джокович се завърна и отново е сред най-добрите 12 юли 2018 | 15:49 - Обновена 0 0 0 0 2



"Не е контузия. Има някои други неща, през които преминавам в личния живот, сподели тогава той. - Аз съм като всеки друг. Всички имаме личен живот и предизвикателства, които срещаме и трябва да преодоляваме, за да се развиваме като личности."



Според мнозина проблемите бяха семейни. Последваха още загуби, контузията в лакътя и последвалата операция, които го извадиха от кортовете от юли 2017 г. до януари следващия сезон. Имаше треньорски промени - Борис Бекер, а след това и Андре Агаси, напуснаха щаба му.



Бившият номер 1, който през май 2016 г. бе едновременно носител на всички титли от Големия шлем, пристигна на "Уимбълдън" тази година като номер 21 в света и само с три титли от лятото на 2016 г. Въпреки че достигна до четвъртфиналите на "Ролан Гарос" и финала в Куинс, никой не знаеше как ще се представи на тревата на "Ол Ингланд Клъб".



Някои от характерните му удари отново бяха налице и невероятните му ретури срещу сервиращите силно Кайл Едмънд и Карен Хачанов накараха мнозина да кажат, че "старият Джокович" се е завърнал.



Grateful pumped idemooo #nolefam #teamdjokovic #wimbledon #takeonhistory @Wimbledon pic.twitter.com/thWkizkZQU — Novak Djokovic (@DjokerNole) July 11, 2018

Сърбинът имаше отлични взаимоотношения с Бекер и те си остават такива. През трите години, в които двамата работиха заедно до раздялата им през декември 2016 г., Новак спечели шест титли от Големия шлем. Германецът обаче призна, че е последните шест месеца са били "предизвикателство".



"Когато започнахме с Новак през 2013 г., аз бях впечатлен от това какво е желанието му и колко искаше да е най-добрият, споделя Бекер. - Всички знаем за някои от нещата, които правеше - йога, здравословно хранене, но аз чувствах, че мисленето му е прекалено негативно. Никой не знае на 100% защо беше негативно и защо бе толкова раздразнен след мачовете, които губеше."



Бекер разкри, че е отнело шест месеца на Джокович да преодолее "вътрешните си демони" преди да дойдат успехите е 25-те титли в периода, в който двамата работиха. Доминацията му на върха на тениса започна да отслабва. Началото бе загубата от Куери, последвана от загуба от Хуан Мартин Дел Потро на Олимпиадата в Рио. Последваха загуби от Стан Вавринка на финала на US Open и от Анди Мъри на финала на Финалите на ATP, която остави шотландеца на върха на световната ранглиста, след като малко по-рано бе изместил Новак.



След завръщането си този януари стъпка по стъпка той се завръща към най-добрата си форма. Джокович достигна четвъртфиналите на "Ролан Гарос", но там допусна загуба от италианеца Марко Чекинато, който преди турнира нямаше победа в основна схема на Голям шлем. Може би най-доброто представяне на сърбина дойде миналия месец на тревата на "Куинс Клъб", където имаше мачбол на финала срещу Марин Чилич.



4th anniversary of our marriage today. So much love for my soulmate. Thank you for sharing this wonderful journey of Life with me and our children. And thank you for sharing this trip to the city of London on the tube @JelenaRisticNDF pic.twitter.com/XIONmR5iJE — Novak Djokovic (@DjokerNole) July 10, 2018

Успехът над Кей Нишикори означаваше първи полуфинал на турнир от Шлема от 2016 г. Тестът срещу японеца бе преодолян и то след силно представяне. Утре пък му предстои най-големият мач от година и половина - полуфинал на "Уимбълдън" срещу световния номер 1 Рафаел Надал. Той определено ще покаже дали Джокович наистина се е завърнал и е готов отново да спори за най-големите отличия.



"Когато веднъж си бил на върха, ако не си минал известна възраст, това е вътре в теб. Въпросът е каква е мотивацията си да се върнеш там. Той отново е отдаден на това и е готов да направи това, което е необходимо. Радвам се, че отново работи с Мариан Вайда. Той беше важен за него и в периода, в който аз работих с него", коментира Бекер.



Жената на Новак Йелена отново редовно е мачовете му, а Джокович често изразява колко е важна с него с послания в социалните мрежи.



"Мисля, че Новак отново е щастлив. Не може да кажеш отвън каква наистина е ситуацията, но вече има две деца, а това винаги е била основата му. Той иска семейството му да е щастливо, това е на първо място, след това е фокусът върху страстта му. Новак отново е там, където би трябвало да бъде, за да спори за титлите от Големия шлем", допълва Борис Бекер.



