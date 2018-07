Бойни спортове Благой Иванов - Багата за Sportal.bg: Обичам да съм аутсайдер 12 юли 2018 | 10:52 - Обновена 0 0 0 1 17



Специално за Sportal.bg Багата сподели няколко думи за подготовката си, за очакванията, за статута на аутсайдер (според букмейкърите) и за начина, по който очаква да се развие сблъсъка в октагона. Двубоят можете да наблюдавате по MAX Sport 2.

A new contender makes his debut.



Check out the debuting Blagoy Ivanov. pic.twitter.com/BhJzTK98uD — UFC (@ufc) July 11, 2018

“Всичко е нормално, добре се чувствам, мисля, че съм подготвен. Вярно е, че имах малко проблеми с коляното, които не съм коментирал, но мисля, че това е нормално вече. По време на лагер имах проблеми, но това беше в началото на подготовката и вече мисля, че съм добре.



Винаги може да има изненади, защото това е тежка категория, все пак. Също така ръкавиците са 4 унции, което е малко все едно да се биеш с голи ръце. Повече наблегнахме на тактическото разузнаване, тренирах добре, спарингите бяха с подходящи противници, гледах да съм тактически подготовен, работих върху това и смятам, че съм подготвен добре. Но по време на срещата понякога нещата се променят, така че…



Имах възможност миналия месец да тренирам с Кейн Веласкес, който има три мача с Дос Сантош - две победи. Доста добре му е познат като съперник, знае му слабите места и си мисля, че заниманията бяха доста полезни за мен. Той ми даде насоки и съвети.

Не ме притеснява фактът, че съм аутсайдер, според букмейкърите. Даже мисля, че е по-добре за мен. Нали знаете, че понякога аутсайдерите правят изненади. На мен няма да ми е за първи път и аз си харесвам тази позиция.



Факт е, че стилът на Дос Сантош е по-неудобен за мен, а и той е по-висок от мен, има по-голям размах. Но пък имам 5 рунда на разположение, които си мисля, че ще ми стигнат. Все пак, не очаквам мачът да продължи всичките пет рунда, но ще видим какво ще се случи - Божа работа. При всички случаи, аз съм подготвен за всичките пет рунда.



На феновете ще кажа, че излизам да се бия за всички тях и за цяла България, ще дам всичк от себе си”, завърши Багата пред Sportal.bg.

Blagoy Ivanov is set to become the first heavyweight to headline a UFC card in his promotional debut since Alistair Overeem vs. Brock Lesnar at UFC 141 in December 2011. #UFCBoise https://t.co/EFCyfoumTW — Mike Bohn (@MikeBohnMMA) July 11, 2018

