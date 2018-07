НБА Лейкърс градят отбор, който да се бори с Уориърс 12 юли 2018 | 10:58 0 0 0 0 6

“We don’t celebrate signings. We don’t celebrate roster additions. We celebrate championships.” - Rob Pelinka pic.twitter.com/MFJeNi6lgw — Lake Show™ (@LakeShowFamily) July 11, 2018

“Щом целта е шампионска титла, то трябва да погледнем към модела, по който шампионите са събрали своя отбор. Както и кой би бил най-добрия начин да се српавим с тях и да ги победим. Аз и Меджик Джонсън разговаряхме доста. Няма как да победиш Уориърс в тяхната игра. Добавихме в нашия състав здрави защитни елементи и дълбочина в състава, за да имаме предимство в дадени зони”, коментира Пелинка пред ESPN.



“Целта ни беше да взимаме играчи, които са ефективни и в двете фази на играта, а не такива, специализирани само в една област”, добавя той.

“(LeBron) is watching summer league games and brought up Josh Hart’s name.” - Rob Pelinka



This is why...pic.twitter.com/ndKiJWNrFv — Ballislife.com (@Ballislife) July 11, 2018

