Успешен дебют за Славчев, провал за Живко Миланов (резултати от квалификациите в ШЛ)

Българският национал Симеон Славчев направи официален дебют за новия си отбор Карабах. Халфът влезе в началото на второто полувреме при побдата над Олимпия (Любляна) с 1:0 в среща от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Гола за тима от Азербайджан, който през миналия сезон стигна до груповата фаза, отбеляза Уилд-Доналд Герие в 79-ата минута. Съперниците завършиха двубоя в намалени състави след червени картони на Иса Абас и Кара Карайев.

Изненадата на вечерта беше победата на Судува над АПОЕЛ (Никозия) с 3:1. Хеттрик на Риджино Чичилия за 10 минути преди почивката шокира гостите от Кипър, които успяха да върнат само едно попадение чрез Кажу в последната минута, но то може да се окаже с огромна стойност след реванша. Живко Миланов започна като титуляр за АПОЕЛ, но беше сменен в 62-ата минута.

If you thought our result today was poor, spare a thought for APOEL Nicosia, who were defeated 3-1 at Sduva in Lithuania. The winners of that match-up should face us in the next round. Barring an unexpected result next Tuesday, of course... #FKCZ #UCL pic.twitter.com/FoXuPAC7H3