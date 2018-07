Тенис Надал надделя в епичен сблъсък с Дел Потро 11 юли 2018 | 23:01 - Обновена 0 0 0 0 5



Джон Иснър стигна до първия си полуфинал на турнир от Големия шлем от 41-я опит. Американецът надви канадеца Милош Раонич с 6:7(5), 7:6(7), 6:4, 6:3 и ще се изправи срещу южноафриканеца Кевин Андерсън, който победи изненадващи Роджър Федерер по-рано през деня. Иснър, който все още не е загубил гейм на собствен сервис през турнира, спаси единствения брейкбол на Раонич в мача. Иначе канадецът заби 31 аса срещу 25-те за американеца, но допусна три пробива, включително един в последния гейм на срещата.

The victor and the vanquished. Sportsmanship at its finest.



After four hours and 47 minutes of pure theatre, @RafaelNadal shares a touching embrace with Juan Martin del Potro #Wimbledon pic.twitter.com/TykAQAPReH — Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2018

Двубоят бе битка за всеки инч от самото начало, като двамата си разменяха мощни удари от дъното на корта. Надал имаше леко предимство в първия сет. Той бе стабилен при свой сервис и по-често затрудняваше съперника при неговите подавания. Испанецът успя да спечели сета при втората си възможност със 7:5.



Рафа изглеждаше непробиеваем, но Дел Потро поддържаше нивото и мачът вървеше гейм за гейм. Така се стигна до 4:4 във втория сет, когато Краля на клея допусна няколко грешки от форхенд, което доведе до пробив и аржентинецът сервираше за сета. В следващия гейм обаче след двойна грешка се стигна до брейк пойнт, от който Надал се възползва и изравни за 5:5. Стигна се до тайбрек, в който испанецът поведе с 6:3. След два пропуснати сетбола той направи двойна грешка и резултатът бе изравнен за 6:6. В крайна сметка Хуан Мартин успя да надделее с 9:7 и се върна в мача.



Game. Set. Match. Rafa. @RafaelNadal is semi-final bound at @Wimbledon as he overcomes Juan Martin del Potro 7-5, 6-7, 4-6, 6-4, 6-4!#Wimbledon pic.twitter.com/nhwcQsWHFo — ATP World Tour (@ATPWorldTour) July 11, 2018

След това развитие Дел Потро бе още по-уверен в третата част, за да отстраниш световния номер 1 ти трябва доста повече от това. Аржентинецът показа самообладание и успя да постигне решителен пробив, с който спечели третия сет с 6:4. Рафа далеч не се бе предал, а заигра по-амбицирано в четвъртата част. Той постигна пробив за 3:2 и запази аванса си до края на сета, като спечели с 6:4.



