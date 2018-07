Тенис Каква битка! Андерсън спаси мачбол и детронира Федерер след страхотен обрат 11 юли 2018 | 19:28 - Обновена 0 0 0 2 18 Осемкратният шампион Роджър Федерер отпадна на 1/4-финалите на "Уимбълдън". Защитаващият титлата си от миналата година швейцарец загуби с 6:2, 7:6 (5), 5:7, 4:6, 11:13 от южноафриканеца Кевин Андерсън, който за първи път в кариерата си ще играе на 1/2-финалите на турнира от "Големия шлем" в Лондон. Set No.300 won by @rogerfederer at #Wimbledon - and it’s a big one.



The Swiss takes the second set tie-break 7-5 to go two in front pic.twitter.com/UQfkALXYJP — Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2018 32-годишният Андерсън, поставен под №8 в схемата, нямаше спечелен сет срещу Федерер в досегашните си четири срещи с носителя на рекордните 20 титли от “Големия шлем”. Днес обаче финалистът от US Open 2017 преодоля лошия си старт в първия сет и не спря да се бори, въпреки че изоставаше с 0:2 сета. Нещо повече, Андерсън спаси мачбол, сервирайки при 4:5 в третия сет. Това се оказа повратна точка в двубоя и постави началото на фантастичния обрат.



Втората част бе доста по-различна от първата. Андерсън реализира пробив на 15 във втория гейм и поведе с 3:0. Федерер върна пробива в петия гейм, но веднага след това трябваше да отразява брейкпойнт при 30:40. Осемкратният шампион все пак се измъкна и изравни за 3:3. До края на сета двамата тенисисти печелеха лесно геймовете, в които сервираха, макар че Федерер имаше известни затруднения при 5:6, изоставайки с 0:30. Водачът в схемата все пак се спаси и втората част трябваше да бъде решена с тайбрек.



Южноафриканският гигант взе първите две точки в тайбрека, но след това Федерер направи серия и поведе с 5:2. При 6:3 швейцарецът имаше три поредни сетбола, първите два от които на собствен сервис. Федерер обаче допусна две поредни леки грешки от форхенд и Андерсън се върна в мача, като при 5:6 имаше два поредни сервиса. Федерер все пак успя да влезе в разиграване и реализира третия си сетбол - 7:5. Това бе сет №300 за швейцареца на "Уимбълдън", но засега той остава последен за него на The Championships в английската столица.

Not done yet...



В четвъртия сет нямаше пробиви и проблеми за сервиращите в първите 6 гейма. Андерсън обаче притисна съперника си при 3:3 и реализира пробив на 30, а след това го затвърди с гейм на нула за 5:3. Федерер набързо направи резултата 4:5, а в десетия гейм и двамата тенисисти показаха страхотен тенис, като Андерсън демонстрира характер и със смели изпълнения изпрати двубоя в решаващ пети сет.

Kevin Anderson holds from 0-30 down. Roger Federer follows suit.



Who will make the first breakthrough? #Wimbledon pic.twitter.com/zZKX6Ow8VE — Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2018 Федерер взе убедително първия си сервис-гейм в петата част. След това на два пъти швейцарецът обръщаше свои сервис-геймове от 0:30, а веднъж това стори и Андерсън. Представителят на ЮАР бе изправен пред критичен момент в осмия гейм, когато трябваше да спасява брейкпойнт при 3:4, въпреки че преди това водеше с 40:0. Андерсън за пореден път показа самообладание и измъкна подаването си за 4:4. С бърз и лесно спечелен гейм Федерер поведе с 5:4, но Андерсън отговори с гейм на нула за 5:5. При 5:6 Андерсън бе притиснат от противника си, но обърна 12-ия гейм от 0:30 и мачът продължи. В четвъртия сет нямаше пробиви и проблеми за сервиращите в първите 6 гейма. Андерсън обаче притисна съперника си при 3:3 и реализира пробив на 30, а след това го затвърди с гейм на нула за 5:3. Федерер набързо направи резултата 4:5, а в десетия гейм и двамата тенисисти показаха страхотен тенис, като Андерсън демонстрира характер и със смели изпълнения изпрати двубоя в решаващ пети сет.Федерер взе убедително първия си сервис-гейм в петата част. След това на два пъти швейцарецът обръщаше свои сервис-геймове от 0:30, а веднъж това стори и Андерсън. Представителят на ЮАР бе изправен пред критичен момент в осмия гейм, когато трябваше да спасява брейкпойнт при 3:4, въпреки че преди това водеше с 40:0. Андерсън за пореден път показа самообладание и измъкна подаването си за 4:4. С бърз и лесно спечелен гейм Федерер поведе с 5:4, но Андерсън отговори с гейм на нула за 5:5. При 5:6 Андерсън бе притиснат от противника си, но обърна 12-ия гейм от 0:30 и мачът продължи. The first South African man to reach the #Wimbledon semi-finals since Kevin Curren in 1983



@KAndersonATP pic.twitter.com/oDJ9CMip6y — Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2018 В следващите минути двамата сервираха силно и точки за пробиви нямаше, но при 11:11 Федерер се видя в беда. Първата му и единствена двойна грешка в мача донесе скрит мачбол на Андерсън, при 30:40. При следващата точка удар на Федерер се спря в мрежата и пробивът бе факт. Южноафриканецът не трепна и с гейм на 15 сложи точка на спора, постигайки най-голямата победа в кариерата си, дошла след 4 часа и 14 минути игра. Андерсън стана първият южноафриканец, достигащ полуфиналите на "Уимбълдън" след Кевин Кърен през 1983. За място на финала Андерсън ще играе с победителя от двубоя между американеца Джон Иснър (№9 в схемата) и канадеца Милош Раонич (№13).

