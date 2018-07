Колоездене Петър Саган взе втора етапна победа в “Тур дьо Франс” 11 юли 2018 | 19:05 0 0 0 2 1



A 4-man breakaway, @chava_sylvain trying to go solo and a @petosagan too strong - again ‍

@petosagan "I'd like to thank the whole team for their work. In the end, we made it! // Je voudrais remercier toute l'équipe pour le travail fourni. Au final, on l'a fait !" #TDF2018 pic.twitter.com/ejRhCGddgC — Le Tour de France (@LeTour) July 11, 2018 Представителят на домакините Силван Шаванел се откъсна рано пред основната група и през голяма част от етапа, предложил серия от височини от трета и четвърта категория, водеше, но 50 километра преди финала бе задминат от латвиеца Том Скуинс и французина Лилиан Калмежан.



Словашкият колоездач Петър Саган спечели петия етап от 105-ото издание на Обиколката на Франция. Носителят на "зелената фланелка" измина най-бързо 204,5-килиометровото разстояние от Лориен до Кимпер за време от 4 часа, 48 минути и 6 секунди и постигна втората си етапна победа в Тура през тази година след триумфа във втория ден от обиколката. В типичния си стил Саган от тима на "Бора" атакува в последните 200 метра и изпревари на финала италианеца Сони Колбрели и белгиеца Филип Жилбер, които завършиха втори и трети.Успехът на Саган не донесе никакви сериозни размествания на върха в генералното класиране, като "жълтата фланелка" на лидер ще бъде носена от белгиеца Грег ван Авермет и в утрешния шести етап. Състезателят на "БМС Рейсинг" обаче успя да завоюва бонус от 2 секунди в днешния етап и поведе с точно толкова пред съотборника си Ти Джей ван Гардерен (САЩ) и с три пред третия Филип Жилбер от "Куик Степ".Представителят на домакините Силван Шаванел се откъсна рано пред основната група и през голяма част от етапа, предложил серия от височини от трета и четвърта категория, водеше, но 50 километра преди финала бе задминат от латвиеца Том Скуинс и французина Лилиан Калмежан.Двамата атакуваха първи височините, но около 20 километра преди края бяха застигнати от пелотона.Естонецът Раин Тарамяе атакува мощно 10 километра преди финала и в рамките на следващия километър успя да отвори разлика от 20 секунди на пелотона, но 5,5 километра преди финала и той бе застигнат от основната група, в която най-активни бяха състезателите на "Скай". Така всички челници се насочиха към финала в Кимпер, където Саган отново се оказа най-свеж и искащ най-силно победата.

