Колоездене Втора етапна победа в "Тур дьо Франс" за Фернандо Гавирия 10 юли 2018 | 20:07 0 0 0 0 0 A 4-man breakaway, last straight 4 kilometers and Gaviria taking the win ‍

Stage 4 in one minute!#TDF2018 pic.twitter.com/JhqYD4oNNp — Le Tour de France (@LeTour) July 10, 2018

Гавирия пресече финалната линия за 4:25:01 часа, като фотофиниш му донесе победата пред носителя на "зелената фланелка" Петър Саган (Словакия) и Андре Грайпел (Германия), които, както и цялата основна група, финишираха с равно време с това на победителя. @FndoGaviria

"Estoy muy feliz por mi equipo. No se puede ganar sin ellos.

Gracias a todos la afición colombiana. ¡Su apoyo es increíble!"



ESCARABAJO DEL DÍA #TDF2018 pic.twitter.com/H9GZByp8QM — Tour de France COL (@letour_col) July 10, 2018

Група от двама белгийци - Гийом ван Килсбург и Димитри Клайс - и двама французи - Жером Кусен и Антони Перес - задаваше темпото през целия днешен етап. Четиримата стартираха много мощно и рано се откъснаха пред пелотона, като в един момент преднината им бе повече от седем минути пред основната група. С напредването на километрите обаче групата логично започна да топи пасива си и 18 километра преди финала той вече бе под две минути.

Чак 7,5 километра преди финала обаче основната група свали на под минути разликата от бегълците, но 5 километра преди края масово падане разкъса групата на преследвачите. Сред пострадалите от падането бе и един от фаворитите за краен успех в Тура Ригоберто Уран.

Въпреки това километър преди края четиримата бяха застигнати от останалите състезатели, а малка утеха за Кусен остана фактът, че спечели наградата за "най-агресивен състезател" в етапа. RT if you want to win the @MaillotjauneLCL of the day signed by @GregVanAvermaet !

RT si tu veux gagner le @MaillotjauneLCL signé par @GregVanAvermaet ! #TDF2018 #MaillotJauneLCL pic.twitter.com/Y4nXVsW4bG — Le Tour de France (@LeTour) July 10, 2018

Победата на Гавирия не донесе размествания на върха в генералното класиране, където лидер продължава да бъде Грег ван Авермет от Белгия. Носителят на "жълтата фланелка" продължава да се движи с равно време с това на американеца Ти Джей ван Гардерен от 13 часа, 33 минути и 56 секунди. Трети в общото класиране е британецът Гераинт Томас на само 3 секунди зад лидерите. Четирикратният победител в Тура Крис Фрум е 17-и в подреждането на 55 секунди от Авермет и Ван Гардерен. Classifications after Stage 4

@GregVanAvermaet

@petosagan

@DionSmithy

