Фернандо Гавирия постигна втора етапна победа в тазгодишната Обиколка на Франция

Коломбиецът Фернандо Гавирия спечели четвъртия етап от Колоездачната обиколка на Франция - 195 километра от Ла Бол до Сарзо. За състезателя на "Куик Степ" това бе втора етапна победа в тазгодишното 105-о издание на Тура след успеха му в първия ден на надпреварата. Гавирия пресече финалната линия за 4:25:01 часа, като фотофиниш му донесе победата пред носителя на "зелената фланелка" Петър Саган (Словакия) и Андре Грайпел (Германия), които, както и цялата основна група, финишираха с равно време с това на победителя.

