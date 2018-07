Тенис Невероятната Серина продължава да крачи към 24-ата 10 юли 2018 | 18:43 - Обновена 0 0 0 0 0 Преследващата 24 титли от “Големия шлем” Серина Уилямс осъществи обрат с 3:6, 6:3, 6:4 срещу Камила Джорджи и се класира на полуфиналите на “Уимбълдън”, където ще срещне Юлия Гьоргес. “Once again, Serena reigns supreme on Centre Court!”@serenawilliams marches on...#Wimbledon pic.twitter.com/meRl9qB0l7 — Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2018 С победата над Джорджи Серина не само се доближи до изравняване на рекорда на Маргарет Корт от 24 титли от “Шлема”, като също така ще участва за 11-и път на полуфинал на “Уимбълдън”.



Тя също така се завръща в топ 50 на световната ранглиста, а ако се класира на финала, ще бъде в топ 30. При титла номер 8 в Шампионата пък, Серина ще нахлуе отново в топ 20. Другият полуфинал е Альона Остапенко - Анджелик Кербер. Make that 19 matches unbeaten at #Wimbledon@serenawilliams advances to the semi-finals after beating Camila Giorgi 3-6, 6-3, 6-4 pic.twitter.com/9DTKBTykZq — Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2018 Уилямс имаше проблеми с агресивната игра на Гьоргес в първия сет, но след това започна да демонстрира все по-добра защита и успяваше да остане в разиграванията и дори без уинъри да печели точките си. "I don't feel pressure. I'm here just to be here, and prove that I'm back"#Wimbledon @serenawilliams pic.twitter.com/BmzyYcm999 — Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2018 Уилямс имаше проблеми с агресивната игра на Джорджи в първия сет, но след това започна да демонстрира все по-добра защита и успяваше да остане в разиграванията и дори без уинъри да печели точките си. Тя все пак направи 24 печеливши удара срещу 20 на опонентката си, като грешките й бяха по-малко - 9 срещу 14. По един пробив беше достатъчен за спечелване на всички сетове, като след брейка за 2:1 в третата част Серина загуби само две точки на свое подаване и не даде никакъв шанс за отговор на Джорджи. Джорджи направи пробив в шестия гейм по пътя си към спечелването на първия сет. Във втората част Уилямс взе подаването на съперничката си за 3:1, а в третата част направи пробив за 2:1 и затвори двубоя с първия си мачбол. Уилямс за последно спечели титлата през 2016 година, а миналата година пропусна турнира, тъй като беше бременна. Американката достига до своя 35-и полуфинал на турнира от Големия шлем и 11-и на "Уимбълдън". "Всеки пък, когато излизам срещу нея, тя играе агресивно. Знаех, че няма да бъде лесен мач. Но аз се чувствам добре, играх добре днес. Това е едва четвъртия ми турнир след завръщането, но имам още много пред себе си, за да се върна в предишната форма", каза американката след мача. В спор за място на финала Уилямс излиза срещу 13-а поставена Юлия Гьоргес (Германия), която елиминира 20-а в схемата Кики Бертенс (Холандия) с 3:6, 7:5, 6:1 за близо два часа игра. Бертенс стигна до пробив в осмия гейм на първия сет и поведе в резултата. Във втората част германката водеше с 4:1, но съперничката й изравни. Все пак Гьоргес взе сета, след като спечели подаването на Бертенс в 12-ия гейм. Германката нямаше никакви проблеми в третата част и за първи път в кариерата ще играе на полуфиналите в турнира.

