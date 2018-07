Тенис Кербер надигра Касаткина и е на крачка от нов финал на "Уимбълдън" 10 юли 2018 | 17:33 - Обновена 0 0 0 0 0

The moment @AngeliqueKerber went one step closer to a first #Wimbledon title... pic.twitter.com/9PFcNj8mpt — Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2018 Поставената под №11 германка прекърши съперничката си за час и половина, като допусна само 14 непредизвикани грешки и една двойна. Касаткина направи повече уинъри - 33 срещу 16 за германката, но 21-годишната рускиня допусна цели 7 двойни грешки и 31 непредизвикани грешки.

A runner-up in 2016, @AngeliqueKerber has returned with her eyes set on the biggest prize...



She beats Daria Kasatkina 6-3, 7-5 in a high-quality encounter to reach the #Wimbledon semi-finals pic.twitter.com/gAneXEiMJ7 — Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2018 Кербер поведе с 3:0 и 4:1 в първия сет, Касаткина съкрати изоставането си на 3:4, но германката проби за 5:3 и след това с помощта на своя начален удар затвори първата част. Във втория сет Кербер поведе с 3:1, след което двете тенисистки си размениха по 3 пробива и в крайна сметка германката спечели, осигурявайки си среща на 1/2-финалите с поставената под №12 латвийка Альона Остапенко, която се справи в два сета със словачката Доминика Цибулкова. Game recognises game #Wimbledon pic.twitter.com/xJTtcWXJ6S — Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2018 "Очаквах труден и равностоен мач и такъв се получи. И двете играхме на много високо ниво, особено във втория сет. Трябваше да бъде максимално концентрирана във всеки един момент. Доволна съм, че стигнах до полуфиналите. Доста енергия изразходвах на края. Тя ме разхождаше по целия корт. Бях опряна до стената, но се справих", коментира носителката на 2 титли от "Големия шлем" Кербер. Бившата №1 в света и финалистка от 2016 година Анжелик Кербер се класира на полуфиналите на тазгодишния "Уимбълдън". На четвъртфиналите 30-годишната левичарка от Германия надигра поставената под №14 рускиня Дария Касаткина с 6:3, 7:5.

