Остапенко си уреди вълнуващ полуфинал с Кербер

BREAKING: Jelena Ostapenko through to @Wimbledon semi-finals after beating Dominika Cibulkova 7-5 6-4. #SSN pic.twitter.com/Bd1ytrXo3W — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 10, 2018

1st semi-final: Ostapenko Kerber!



The Latvian player beats Cibulkova 7-5 6-4 while the German one defeats Kasatkina 6-3 7-5 #Wimbledon pic.twitter.com/KIvsNRmwJl — We Are Tennis (@WeAreTennis) July 10, 2018

First time in the #Wimbledon semi-finals…



Cue the celebrations pic.twitter.com/VOQNaIuiMZ — Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2018

"Много труден мач. Вече съм на полуфинал. Подобрих представянето си от миналата година. Доми игра много добре и знаех, че трябва да се боря до края. Завърших много уверено, което може само да ме радва", каза латвийката. Into the semi-finals without dropping a set…



Is a second Grand Slam title on the horizon for @JelenaOstapenk8?#Wimbledon pic.twitter.com/UJ0nCMd6do — Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2018

Шампионката от “Ролан Гарос” 2017 Альона Остапенко се класира за първи път в кариерата си на полуфиналите на “Уимбълдън”, след като “отстреля” Доминика Цибулкова със 7:5, 6:4 за 83 минути игра.Поставената под номер 12 латвийка демонстрира нагледно, че много повече заслужава да присъства сред последните четири в Шампионата, въпреки че отново започна бавно двубоя. Тя губеше с 1:3 след два пробива, но постепенно стабилизира сервиса си и започна много по-успешно да използва подсечения бекхенд. Също така огромно предимство започнаха да й дават печелившите ретури и тя умело поддържаше разиграванията с по-малко удари. Вторият й начален удар бе далеч по-ефективен от този на Цибулкова, която бе изправена пред цели 11 брейк бола и допусна общо шест пробива.Напълно според очакванията Остапенко бе по-агресивната и по-често търсещата чисто завършване на разиграванията от двете. Тя завърши двубоя с 32 уинъра срещу само 6 на Цибулкова, като сбърка 28 пъти, но 16-те грешки на словачката наклониха везните в полза на победителката.Предстоящият полуфинал ще бъде между двете най-високопоставени състезателки в средата на втората седмица, след като отпаднаха всички от топ 10. 12-ата Остапенко ще срещне 11-ата Анджелик Кербер, която горе-долу по същото време елиминира Даря Касаткина с 6:3, 7:5 за час и 31 минути игра.