Световен футбол Щастлива развръзка: Спасиха всички деца и треньора им от пещерата в Тайланд 10 юли 2018 | 15:10 - Обновена



Учениците и 25-годишният селекционер на футболния им отбор прекараха под земята повече от две седмици.

В безпрецедентната спасителна акция участваха повече от 100 души. Един от водолазите, които първи достигнаха до блокираните деца, загуби живота си, след като кислородът му свърши преди да успее да излезе от пещерата.

THEY'RE OUT! After more than 2 weeks trapped in darkness, all 13 have been rescued from Thailand's #ThamLuang cave complex https://t.co/xGvSQ3Byji pic.twitter.com/TRqu8pYPza — Channel NewsAsia (@ChannelNewsAsia) July 10, 2018 Часове преди края на операциятаа по извеждането на учениците на място пристигна и милиардерът Илон Мъск, съобщи Nova. Той лично донесе миниподводница, изобретена от инженери от неговата фирма. Не е ясно дали машината е използвана от спасителите.



До момента спасените деца не са се появявали пред камера и не се срещали с родителите си. Властите обаче уверяват, че са в добро здравословно състояние=



На момчетата са направени кръвни изследвания и рентгенови снимки. Те ще останат под наблюдение в болница поне седем дни.



Thailand cave rescue: all boys have been successfully rescued pic.twitter.com/Of3so9C6aD — TIMES NOW (@TimesNow) July 10, 2018 Всички 12 деца, които бяха блокирани в пещера в Тайланд, заедно с треньора си по футбол, вече са спасени, съобщават световните агенции.

