НБА Лука Дончич няма да играе в Лятната лига на НБА 10 юли 2018 | 13:44 0 0 0 0 0 Luka Doncic has played over 150 games in the last two seasons. He won the EuroLeague MVP, the EuroLeague Final Four MVP, and averaged 14.5p/5.2r/4.6a in 25 minutes per game for Real Madrid. Oh, and two championships.



He doesn't need to play a single game in summer league. — Nick Neppach (@NickNeppach) July 5, 2018 Дончич обаче ще дебютира за новия си отбор най-рано по време на предсезонната подготовка. Словенецът има право да играе в Лятната лига на НБА, но заради натоварения сезон, който имаше с Реал Мадрид в испанското първенство и Евролигата, старши треньорът на "маврите" Рик Карлайл реши да му даде повече време за почивка. През последните два сезона Дончич изигра над 150 официални мача за Реал Мадрид и националния отбор на Словения. With @luka7doncic joining @Dennis1SmithJr it's time the Mavs refresh their look. My take on the next Mavs uniform. pic.twitter.com/3YzQamIVxz — Škylêr ín Dallaš (@SkylerinDallas) July 9, 2018 Словенецът Лука Дончич сложи подписа си под договора с Далас Маверикс и вече напълно официално е част от семейството на Националната баскетболна асоциация, съобщиха "маврите" късно в понеделник. 19-годишният гард ще получи малко над 5,4 милиона долара през първата си година в "Лигата на извънземните".Дончич обаче ще дебютира за новия си отбор най-рано по време на предсезонната подготовка. Словенецът има право да играе в Лятната лига на НБА, но заради натоварения сезон, който имаше с Реал Мадрид в испанското първенство и Евролигата, старши треньорът на "маврите" Рик Карлайл реши да му даде повече време за почивка. През последните два сезона Дончич изигра над 150 officiални мача за Реал Мадрид и националния отбор на Словения.

