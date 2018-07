Англия Ливърпул и Тотнъм проявяват сериозен интерес към звезда на Астън Вила 10 юли 2018 | 13:00 - Обновена 0 0 0 0 0 Астън Вила най-вероятно ще продаде някои от най-добрите си футболисти, включително Джак Грийлиш, за да се измъкне от наказание по правилата за финансовия феърплей. Грийлиш е обект на сериозен интерес от страна на Тотнъм Ливърпул , съобщават различни вестници на Албиона. Мениджърът Стийв Брус обясни, че клубът просто няма друг избор, след като не успя да спечели промоция във Висшата лига и се размина със стотици милиони лири. Aston Villa manager Steve Bruce on Tottenham Hotspur summer target Jack Grealish:



"I've enjoyed working with Jack (Grealish), he's a special talent. "We don't want to lose him, but we have to."#THFC #COYSpic.twitter.com/5gA6QWHOLB — Last Word On Spurs (@LastWordOnSpurs) July 10, 2018 "Скай Спортс" обяви, че Вила трябва да спечели 40 милиона лири, за да бъде клубът "чист" по правилата за финансов фейрплей. Това са пари, които се дължат на британските данъчни власти и трябва да бъдат платени. "Знаем какво ни очаква. Не искаме да губим Грийлиш, Коджа и Честър, но това ще се случи. Просто трябва да бъдем готови за подобен развой", каза Брус.

