Джеймс Алисън вбеси шефа на Ферари след удара между Кими и Люис

Ferrari boss Maurizio Arrivabene has reacted angrily to suggestions of foul play in recent races. It's the #F1 gossip https://t.co/nrzYBPFWoz #bbcf1 pic.twitter.com/NXdRFWcn4r

След удара между пилота на Ферари Кими Райконен и звездата на Мерцедес Люис Хамилтън по време на състезанието за Гран При на Великобритания двата отбора започнаха словесна престрелка относно дали Ледения действа умишлено. "Сребърните стрели" обвиниха Скудерия в подла стратегия, а като доказателство изтъкнаха и удара преди две седмици между Фетел и Ботас във Франция.Обвинения към "Черните кончета" отправи и бившият технически директор на Скудерия и настоящ на Мерцедес Джеймс Алисън. Той коментира, че след тези два инцидента може да има две версии – или пилотите на Ферари са неумели, или това е резултат от преднамерени действия.

Фетел описа обвиненията като глупави, тъй като подобни неща се случват при толкова напрегнати ситуации, но шефът на Ферари Маурицио Аривабене остана далеч по-засегнат.

"Кой не е компетентен? Кими? Кой е Джеймс, за да съди какво правят пилотите в колата? Ако той наистина е казал това, би трябвало да се засрами", категоричен бе Аривабене пред Sky Italia. "Алисън работеше в Маранело в продължение на много години, но сега сме в Англия, където трябва да го научим да бъде джентълмен. Бих приел подобни обвинения от някой като Жак Вилньов например, защото той наистина е пилот и знае какво е да си пилот във Формула 1".

От Ред Бул пък усещат, че напрежението между Ферари и Мерцедес нараства значително и достига "точка на кипене".

Все пак, за да потушат скандала Кими Райконен поднесе извиненията си на Люис, който не успя да запише пета поредна победа на "Силвърстоун". По-късно Хамилтън прие думите му и описа случилото се като състезателен инцидент и нищо повече.

We appreciate @LewisHamilton’s comments today following #Kimi7’s apologies after the #BritishGP, notably when Lewis described the episode at the start as a ‘racing incident’. pic.twitter.com/b1rEKCnrWY