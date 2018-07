Официално: ЛеБрон Джеймс подписа с ЛА Лейкърс

Суперзвездата ЛеБрон Джеймс сложи подписа си под договор за 4 години с Лос Анджелис Лейкърс. След като се завърна от Маями и през 2016-а донесе първата от 52 години титла на Кливланд, ЛеБрон за втори път напусна "кавалерите" и премина в състава на "езерняците". Сделката ще му донесе $153.3 млн. Малко преди от Лейкърс да пуснат официално потвърждение за подписването, представители на Краля публикуваха негова снимка заедно с агента му Рич Пол и генералния мениджър на клуба Роб Пелинка.

Президентът по баскетболни операции на "езерняците" Меджик Джонсън не скри радостта си от идването в тима на "най-добрия играч в света".

"ЛеБрон обича да бъде предизвикван и е невероятен лидер, който винаги се стреми към победата. Баскетболистите ни са ентусиазирани от възможността да играят с човек, който има във визитката си 9 финала в НБА. Това е огромна стъпка за Лейкърс към връщането на тима в плейофите", коментира една от най-големите легенди в историята на играта с оранжевата топка.

