Вижте как посрещнаха Буфон в Париж

Феновете на Пари Сен Жермен организираха специално посрещане на италианската легенда Джанлуиджи Буфон, който се присъедини към отбора и вчера проведе първа тренировка. Десетки привърженици скандираха името на 40-годишния страж пред "Парк де Пренс", а част от тях успяха да се здрависат с него. Буфон получи от един от запалянковците факла, която запали и размаха пред насъбралото се множество.

Бившият италиански национал дойде в ПСЖ с едногодишен договор, след като напусна Ювентус в края на миналия сезон. В контракта има и опция за удължаването му с още една година.

"Винаги съм бил титуляр - в Парма, в Ювентус и в националния отбор. Никой не ми е обещавал, че ще съм първи избор, само съм си го зааслужавал. Макар и вече на 40, се чувствам отлично и ще дам най-доброто от себе си, за да помогна на ПСЖ", заяви Джиджи.

"Шампионската лига? Преследвам този трофей от много години. Не мисля, че ще я спечеля с ПСЖ, но това е едно голямо предизвикателство", добави Буфон.

