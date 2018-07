Левандовски размисли - остава в Байерн

Голмайсторът на Байерн (Мюнхен) Роберт Левандовски промени мнението си и е готов да остане на "Алианц Арена". Преди началото на световното първенство, полякът даде индикации, че иска да бъде продаден, но към днешна дата ситуацията е различна, разкри "Билд". Лева вече е говорил с ръководството на клуба и двете страни са изгладили отношенията си.

Желанието на нападателя беше да премине в Реал Мадрид. Той натовари със задачата да му уреди мечтания трансфер Пини Захави, но именно израелският агент го е уведомил наскоро, че това няма как да се случи. От една страна, Левандовски се представи слабо на Мондиал 2018 и не вкара нито един гол, а от друга - Байерн категорично даде да се разбере, че няма намерение да се разделя с водещия си реализатор.

