Джокович не даде шанс на Хачанов

Новак Джокович показа завидна форма в осминафинала срещу Карен Хачанов и победи руснака с 6:4, 6:2, 6:2, класирайки се сред най-добрите осем на "Уимбълдън". Сръбската звезда не срещна особена съпротива и вече мисли за сблъсъка на четвъртфиналите с Кей Нишикори, който по-рано днес елиминира Ернест Гулбис.

Началото не предвещаваше толкова лесен мач за Джокович. Бившият номер 1 в света допусна ранен пробив, но много бързо отговори на предизвикателството и за Хачанов стана невъзможно да се противопостави. 40-ият в ранглистата руснак често се пропукваше на свой сервис и допълнително улесни задачата на Ноле.

Djoker is quarterfinal bound.



Djokovic reaches the 41st major quarterfinal of his career, tying Jimmy Connors for the 2nd-most by a man in the Open Era. pic.twitter.com/5SSqv7dwSl