Раонич срещу Иснър, Нишикори пречупи контузения Гулбис

В следващата фаза канадецът ще играе с друг тенисист, притежаващ мощен сервис - Джон Иснър. Поставеният под №9 американец се справи в три сета с гръка Стефанос Циципас (№31) - 6:4, 7:6 (8), 7:6 (4). Иснър за първи път в кариерата си е на 1/4-финалите на “Уимбълдън”.

Осминафиналите преодоля и Кей Нишикори. Поставеният под №24 японец сложи край на победния ход на латвийския квалификант Ернестс Гулбис. В третия кръг Гулбис елиминира германеца Александър Зверев и изигра три петсетови мача на турнира, но днес бе спрян от Нишикори. Японецът се наложи с 4:6, 7:6 (5), 7:6 (10), 6:1, като Гулбис имаше проблем с коляното и трудно се придвижваше по корта от края на тайбрека на третия сет.

