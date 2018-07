Тенис Серина отново не загуби сет 09 юли 2018 | 18:38 - Обновена 0 0 0 0 1

"Whether it's Miss or Mrs Williams, it's still the same Serena"



A 13th #Wimbledon quarter-final awaits @serenawilliams pic.twitter.com/nSB06TR2eK — Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2018 36-годишната американка пласира 10 аса срещу 0 на рускинята и общо 30 печеливши удара срещу едва 5 на съперничката си. Поставената под №25 Серина, която започна турнира като №181 в света, продължава напред без загубен сет в първите си 4 двубоя.



В първия сет Серина поведе с 3:0, а след това имаше аванс от 4:1 и 5:2. В осмия гейм американката направи втори пробив и затвори първия сет. Във втората част Уилямс отново поведе с 3:0, но този път допусна пробив в петия гейм - 3:2. Веднага след това обаче американката пак спечели подаването на съперничката си, взе и още два поредни гейма, а с това и мача.

"I knew that we were both moms. I’m not sure how often that has happened, if ever. You can be a mom. You can still play tennis. You can be great. You can be in the quarter-finals at Wimbledon"



The pursuit of greatness still burns bright for @serenawilliams #Wimbledon pic.twitter.com/pXCCi78mvs — Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2018 "Беше по-трудно, отколкото показва резултатът. Тя удря добре топката и трябваше да положа усилия. Доволна съм, че спечелих в два сета", коментира Уилямс след края на срещата. Носителката на рекордните в “Оупън ерата” 23 титли от “Големия шлем” на сингъл Серина Уилямс се класира за 1/4-финалите на “Уимбълдън”. Седемкратната шампионка в Лондон не срещна особени трудности срещу руската квалификантка Евгения Родина. 36-годишната Уилямс спечели с 6:2, 6:2 за 62 минути и в следващата фаза ще играе с италианката Камила Джорджи, която по-рано днес срази в два сета рускинята Екатерина Макарова и записа най-доброто си класиране в турнирите от “Големия шлем” в кариерата си.36-годишната американка пласира 10 аса срещу 0 на рускинята и общо 30 печеливши удара срещу едва 5 на съперничката си. Поставената под №25 Серина, която започна турнира като №181 в света, продължава напред без загубен сет в първите си 4 двубоя.В първия сет Серина поведе с 3:0, а след това имаше аванс от 4:1 и 5:2. В осмия гейм американката направи втори пробив и затвори първия сет. Във втората част Уилямс отново поведе с 3:0, но този път допусна пробив в петия гейм - 3:2. Веднага след това обаче американката пак спечели подаването на съперничката си, взе и още два поредни гейма, а с това и мача."Беше по-трудно, отколкото показва резултатът. Тя удря добре топката и трябваше да положа усилия. Доволна съм, че спечелих в два сета", коментира Уилямс след края на срещата.

