Тенис И последната от топ 10 напусна "Уимбълдън" 09 юли 2018 | 15:32 - Обновена 0 0 0 0 0

That’s it!



Karolina Pliskova, the last of the women’s top 10 seeds, has been knocked out.



Livehttps://t.co/VvFAhbtf35 #bbctennis #wimbledon pic.twitter.com/EkJLKlbdR0 — BBC Tennis (@bbctennis) July 9, 2018

Кралицата на асовете не можа да оправдае реномето си на корта срещу коравата белгийка и напълно заслужено прекрати участието си още в началото на втората седмица. Така вече нито една представителка на топ 10 в световната ранглиста не остана в схемата на “Уимбълдън” за четвъртфиналите, след като останалите девет дори не оцеляха в първата половина от времетраенето на турнира - това се случва за първи път в историята.



За Бертенс това е втора поредна реномирана победа, тъй като в предишния кръг преодоля Винъс Уилямс. Плишкова пък бе елиминирала в първи кръг Виктория Азаренка, но се срина срещу смятаната за специалистка на клей кортове белгийка.

Karolina Pliskova has been beaten at #Wimbledon by Kiki Bertens meaning none of the top 10 seeds are left in the competition! pic.twitter.com/qf7qVaEUdp — Eurosport UK (@Eurosport_UK) July 9, 2018

За Бертенс това е първо класиране на 1/4-финалите на “Уимбълдън”, като ще се изправи срещу Юлия Гьоргес или Донна Векич. При положение че вече няма тенисистки от топ 10, то най-високопоставената останала в схемата е 11-ата Анджелик Кербер. Поставената под номер 7 Каролина Плишкова се присъедини към колежките си от топ 10 и отпадна от 1/8-финалите на “Уимбълдън” след поражение с 3:6, 6:7(1) от Кики Бертенс (20-а в ранглистата на WTA) за 1 час и 41 минути.Кралицата на асовете не можа да оправдае реномето си на корта срещу коравата белгийка и напълно заслужено прекрати участието си още в началото на втората седмица. Така вече нито една представителка на топ 10 в световната ранглиста не остана в схемата на “Уимбълдън” за четвъртфиналите, след като останалите девет дори не оцеляха в първата половина от времетраенето на турнира - това се случва за първи път в историята.За Бертенс това е втора поредна реномирана победа, тъй като в предишния кръг преодоля Винъс Уилямс. Плишкова пък бе елиминирала в първи кръг Виктория Азаренка, но се срина срещу смятаната за специалистка на клей кортове белгийка.За Бертенс това е първо класиране на 1/4-финалите на “Уимбълдън”, като ще се изправи срещу Юлия Гьоргес или Донна Векич. При положение че вече няма тенисистки от топ 10, то най-високопоставената останала в схемата е 11-ата Анджелик Кербер.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 534

1