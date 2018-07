Максим Михайлов - MVP на на Лигата на нациите

Руският диагонал Максим Михайлов бе обявен за Най-полезен играч (MVP) на първото издание на Лигата на нациите. 30-годишният волейболист бе топреализатор за победата над Франция на финала, където "сборная" завоюва златото.

#17 Maxim Mikhaylov led Russia @VolleyRus with 19 points as they won the #VNL title, 3-0 over France @FFvolley Mikhaylov was also named the MVP of the VNL Finals!



Here are some of his best moments from Sunday! #BePartOfTheGame #volleyball pic.twitter.com/mQoMp1kGM5