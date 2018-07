Бостън, Кливланд и Хюстън с по петима играчи в Мача на звездите (видео)

Бейзбол

Бостън Ред Сокс, Кливланд Индиънс и Хюстън Астрос са отборите с най-много представители в Мача на звездите в МЛБ този сезон. И трите тима от Американската лига имат по петима свои играчи, като "червените чорапи" единствени ще имат двама титуляри в стартовия състав за шоуто на 17 юли на ст. "Нешънълс Парк" във Вашингтон.



В разширения списък на Националната лига попаднаха трима бейзболисти на домакина Вашингтон Нешънълс и поне един от тях ще е в титулярния състав – аутфилдерът Брайс Харпър. Шанс да започне има и питчерът Макс Шързър, който е с най-много гласове сред избраните стартери. По двама титуляри за НЛ ще имат Чикаго Къбс и Атланта Брейвс.



Ето и пълните списъци на двете звездни селекции:





НАЦИОНАЛНА ЛИГА



Титуляри



C Уилсон Контрерас Чикаго Къбс

1B Фреди Фрийман Атланта Брейвс

2B Хавиер Баес Чикаго Къбс

3B Нолан Аренадо Колорадо Рокис

SS Брандън Крофърд Сан Франциско Джайънтс

OF Мат Кемп Лос Анджелис Доджърс

OF Брайс Харпър Вашингтон Нешънълс

OF Ник Маркакис Атланта Брейвс



Питчери



Стартери : Макс Шързър (Вашингтон Нешънълс), Джейкъб Дегром (Ню Йорк Метс), Аарън Нола (Филаделфия Филис), Майк Фолтиневич (Атланта Брейвс), Майлс Миколас (Сейнт Луис Кардиналс), Джон Лестър (Чикаго Къбс), Патрик Корбин (Аризона Дайъмъндбекс)



Риливъри : Кенли Янсен (Лос Анджелис Доджърс), Шон Дулитъл (Вашингтон Нешънълс), Джош Хейдър (Милуоки Бруърс), Брад Хенд (Сан Диего Падрес), Фелипе Васкес (Питсбърг Пайрътс)



Резерви



C: Бъстър Поуси (Сан Франциско Джайънтс), Джей Ти Реалмуто (Маями Марлинс); 1B: Пол Голдшмит (Аризона Дайъмъндбекс), Джоуи Вото (Синсинати Редс); 2B: Ози Албиес (Атланта Брейвс), Скутър Дженет (Синсинати Редс); 3B: Еухенио Суарес (Синсинати Редс); SS: Тревър Стори (Колорадо Рокис); OF: Лоренцо Кейн и Крисчън Йелич (Милуоки Бруърс), Чарли Блекмън (Колорадо Рокис)





АМЕРИКАНСКА ЛИГА



Титуляри



C Уилсoн Рамос Тампа Бей Рейс

1B Хосе Абреу Чикаго Уайт Сокс

2B Хосе Алтуве Хюстън Астрос

3B Хосе Рамирес Кливланд Индиънс

SS Мани Мачадо Балтимор Ориолс

OF Муки Бетс Бостън Ред Сокс

OF Майк Траут Лос Анджелис Ейнджълс

OF Аарън Джъдж Ню Йорк Янкис

DH Джей Ди Мартинес Бостън Ред Сокс



Питчери



Стартери : Луис Северино (Ню Йорк Янкис), Кори Клубър и Тревър Бауър (Кливланд Индиънс), Крис Сейл (Бостън Ред Сокс), Джъстин Верландер и Герит Коул (Хюстън Астрос), Джей Ей Хап (Торонто Блу Джейс), Хосе Бериос (Минесота Туинс)



Риливъри : Аролдис Чапман (Ню Йорк Янкис), Едуин Диас (Сиатъл Маринърс), Джо Хименес (Детройт Тайгърс), Блейк Трейнън (Оукланд Атлетикс), Крейг Кимбръл (Бостън Ред Сокс)



Резерви



C: Салвадор Перес (Канзас Сити Роялс); 1B: Мич Морланд (Бостън Ред Сокс); 2B: Глейбер Торес (Ню Йорк Янкис); 3B: Алекс Брегман (Хюстън Астрос); SS: Франсиско Линдор (Кливланд Индиънс); OF: Чоо Шин-Соо (Тексас Рейнджърс), Майкъл Брантли (Кливланд Индиънс), Мич Ханигър (Сиатъл Маринърс), Джордж Спрингър (Хюстън Астрос); DH: Нелсон Крус (Сиатъл Маринърс)