Канзас Сити сложи точка на серията на Ескобар от 421 поредни мача

Since 2011, most games played in MLB:

1. Alcides Escobar 1193

2. Andrew McCutchen 1171

3. Carlos Santana 1156

4. Justin Upton 1154

5. Adam Jones 1152

6. Robinson Cano 1143

7. Nick Markakis 1141

8. Eric Hosmer 1134

9. Ian Kinsler 1130

10. Jay Bruce 1121