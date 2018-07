Русия разплака Франция и спечели Лигата на нациите (видео + снимки)

Russia @VolleyRus captain #7 Dmitry Volkov with the trophy moment! Russia, #VNL Champions! #BePartOfTheGame #volleyball pic.twitter.com/Kk535ilE9W — Volleyball World (@FIVBVolleyball) July 8, 2018

Така Русия спечели титлата в историческата първа Лига на нациите. Ако включим и постиженията им от Световната лига, това е 4-и трофей за руснаците и първи от 2013 година насам. Те имат и 5 сребърни и 7 бронзови медала от най-комерсиалния турнир на Международната федерация (FIVB). Европейският шампион Русия спечели първото издание на Лигата на нациите, наследник на Световната лига. Волейболистите на "Сборная" разплакаха домакините на финалния турнир от Франция и ги надиграха категорично с 3:0 (25:22, 25:20, 25:23) в големия финал на Лигата, игран тази вечер пред пълните трибуни на стадион "Стад Пиер Мороа" в Лил.Така Русия спечели титлата в историческата първа Лига на нациите. Ако включим и постиженията им от Световната лига, това е 4-и трофей за руснаците и първи от 2013 година насам. Те имат и 5 сребърни и 7 бронзови медала от най-комерсиалния турнир на Международната федерация (FIVB).

ФРАНЦИЯ - РУСИЯ 0:3 (22:25, 20:25, 23:25)

ФРАНЦИЯ: Бенжамен Тонюти, Стефан Бойер 7, Ървин Нгапет 16, Кевин Тили 3, Кевин Льо Ру 8, Никола Льо Гоф 4 - Женя Гребенников-либеро (Жулиен Линеел, Антоан Бризар, Тибо Росар 5, Жан Патри 4)

Старши треньор: ЛОРАН ТИЛИ

РУСИЯ: Дмитрий Ковальов 4, Максим Михайлов 19, Егор Клюка 10, Дмитрий Волков 9, Дмитрий Мусерский 12, Артьом Волвич 4 - Алексей Кабешов-либеро (Виктор Полетаев, Игор Кобзар)

Старши треньор: СЕРГЕЙ ШЛЯПНИКОВ.

От друга страна "петлите" бяха своебразно детронирани, след като бяха спечелили последната Световна лига през 2017 година. Франция има 2 титли, 1 сребро и 1 бронз от нея.По-рано днес пък САЩ спечели бронзовите отличия от Лигата на нациите, след като се наложи над олимпийския шампион Бразилия също с 3:0 гейма.Над всички за руския тим бе Максим Михайлов с 19 точки (2 блока, 3 аса и 74% ефективност в атака) за победата. Дмитрий Мусерский пък добави 12 точки (2 блока, 1 ас и 82% ефективност в атака) за историческия успех. За домакините от Франция Ървин Нгапет реализира 16 точки (1 блок, 1 ас и 50% ефективност в атака).