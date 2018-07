Кариус отново показа "умения" (видео)

Световното първенство навлиза в заключителната си фаза, а тимът на Англия все още не е отпаднал. Докато това е изненадващо, някои други неща не се променят. Например вратарските умения на Лорис Кариус от Ливърпул.

Вчера мърсисайдци проведоха първата контрола от лятната си подготовка - разгром със 7:0 над Честър.

Solid start to #LFCPreSeason . Watch every pre-season game live on @LFCTV GO: https://t.co/MwNy34KVHd (available worldwide) pic.twitter.com/NZq0befNYj

При загрявката обаче стражът остави топката да мине през ръцете му и да се оплете в мрежата. Изпълнението напомни на грешката, която Кариус допусна срещу Реал Мадрид във финала на Шампионската лига.

В Twitter се появи клипче със ситуацията, качено от фен на Ливърпул, чиято реакция също е забавна:

Watching the match build up. Take a look at #Karius in the background. #OhForFuckSake #LFC pic.twitter.com/N88ztj5m6z