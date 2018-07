Хамилтън обвини Ферари в "интересна тактика"

Люис Хамилтън беше видимо недоволен да стои на подиума със Себастиан Фетел и Кими Райконен след случилото се на старта на Гран при на Великобритания. Пилотът на Мерцедес се опитваше да прикрие разочарованието си от изпуснатия шанс за домашна победа, но не успя особено добре.

Четирикратният световен шампион направи героично състезание, след като при контакт с Кими Райконен на старта остана последен, но успя да завърши втори. Британецът открито обвини пилота на Ферари и въпреки че финландецът понесе наказание, на Люис му беше трудно да приеме случилото се.

"Отборът ми свърши невероятна работа този уикенд. Това е най-великото състезание пред най-великата публика" каза Хамилтън. "Съжалявам, че не успях да победя у дома днес. Но няма да се откажа, повярвайте ми".

"Интересна тактика от страна на Ферари, но ние ще направим каквото можем, за да се преборим с тях.

HAMILTON: "This is the greatest crowd in the world, and I'm sorry I wasn't able to bring it home for them. I'll never give up!" #BritishGP #F1 pic.twitter.com/3uy54ZH9Jm