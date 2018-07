Колоездене Петър Саган спечели втория етап от Обиколката на Франция и поведе (видео + снимки) 08 юли 2018 | 18:53 - Обновена 0 0 0 0 0

From to for @petosagan

De l’ au pour @petosagan#TDF2018 pic.twitter.com/vZUVhGldUb — Le Tour de France (@LeTour) July 8, 2018 С финален спринт Саган изпревари италианеца Сони Колбрели и французина Арно Демар, които завършиха съответно на второ и трето място с равно време с това на победителя от 4:06:37 часа.

Километър и 900 метра преди финала в челото на колоната се получи масово падане, което я разкъса. Част от него бе и носителят на "жълтата фланелка" след първия етап Фернандо Гавирия от Колумбия, който по този начин се сбогува с челната позиция в генералното класиране.

Legend to legend.

Échange entre légendes. #TDF2018 pic.twitter.com/w5DvPvBETp — Le Tour de France (@LeTour) July 8, 2018

Самият етап бе изпълнен с инциденти и падания на отделни състезатели, като най-тежко бе това в края, в което пострадаха десетина състезатели.

First stage podium for Colbrelli.

Premier podium sur une étape pour Colbrelli.#TDF2018 pic.twitter.com/PczQIrXh3J — Le Tour de France (@LeTour) July 8, 2018

Представителят на домакините Силван Шаванел, за когото това бе 350-и кариерен етап в Тура, се откъсна от колоната още на третия километър след старта заедно с Дион Смит и Михаел Гогл. На 35-ия километър след старта Шаванел остана сам начело и продължи да води еднолично почти до самия край, когато бе застигнат от колоната 13 километра преди края.



В генералното класиране първи е Саган с време 8 часа, 29 минути и 53 секунди. Втори на 6 секунди зад него е Гавирия, а на 10 секунди зад Саган на трета позиция е Колобрели.



Германецът Марсел Кител, който бе трети след вчерашния първи етап, получи повреда във велосипеда 8 километра преди финала и изостана от лидерите в класирането.



Британецът Крис Фрум, който е четирикратен победил в Тура, бе освиркан от зрителите на старта. Британецът пресече 31-ви финалната линия в Ла Рош-сюр-Йон и заема 81-во място в генералното класиране на 1:07 минути зад лидера Саган.

Peter Sagan wins it! @petosagan s'impose ! #TDF2018 pic.twitter.com/6tO3lqVVEA — Le Tour de France (@LeTour) July 8, 2018

За Саган това бе 9-а етапна победа в Тур дьо Франс.

