Само 17 пилоти ще стартират от решетката

Само 17 от всичките 20 пилоти ще стартират на пистата "Силвърстоун" днес, тъй като двете коли на Уилямс и Брендън Хартли с Торо Росо ще тръгнат от бокса. Новозеландецът не взе участие в квалификацията вчера, така че отборът реши да смени някои части по двигателя преди състезанието.

Хартли вече е на петия ICE и четвъртия си MGU-K за сезона, така че ще използва момента да си понесе наказанията.

Междувременно и двата болида на Уилямс – на Сергей Сироткин и Ланс Строл – също ще стартират от питлейна, тъй като тимът прецени да направи корекции заради проблемите с аеродинамиката, които имаха в събота.

THREE HOURS TO GO!



F1's coming home, to the place where it all began in 1950 #BritishGP #F1 pic.twitter.com/E8VNUNrULR