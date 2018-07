Баскетбол Бивш играч от НБА загина след престрелка с полицията 08 юли 2018 | 11:28 0 0 0 2 6

Tyler Honeycutt passed away...



Player's agent, mr. Aaron Mintz, confirmed the death of Honeycutt@Khimkibasket expresses its deepest condolences to Tyler's family and friends



Rest in peace, Tyler... pic.twitter.com/y0SELMlgNN — BC Khimki (@Khimkibasket) July 7, 2018

Полицията е пристигнала пред къщата на Хъникът след обаждане от майка му, която е казала, че синът й се държи странно и нестабилно. По информация на властите, при тяхното пристигане въоръженият Хъникът е открил стрелба по полицаите и се е наложило да се включи и екип на специалните части.

The Euroleague Basketball family expresses its sadness on the untimely passing of Tyler Honeycutt and offers condolences to his family, friends, teammates, coaches and many fans. May he rest in peace. — EuroLeague (@EuroLeague) July 7, 2018

Все още липсват данни дали играчът е почнал в следствие на полицейски изстрел или сам е посегнал на живота си. Официалното съобщение гласи, че той е намерен мъртъв, когато все пак спецчастите са успели да влязат в сградата.



Агентът му потвърди трагичната вест. Бившият баскетболист на Сакраменто Тайлър Хъникът, който за последно бе част от руския Химки, загина след престрелка с полицията на Лос Анджелис. 27-годишното крило имаше 24 мача в НБА и още 75 в Евролигата и до дни трябваше да подпише нов договор с европейски клуб.Полицията е пристигнала пред къщата на Хъникът след обаждане от майка му, която е казала, че синът й се държи странно и нестабилно. По информация на властите, при тяхното пристигане въоръженият Хъникът е открил стрелба по полицаите и се е наложило да се включи и екип на специалните части.Все още липсват данни дали играчът е почнал в следствие на полицейски изстрел или сам е посегнал на живота си. Официалното съобщение гласи, че той е намерен мъртъв, когато все пак спецчастите са успели да влязат в сградата.Агентът му потвърди трагичната вест. 0 0 0 2 6 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 8191 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1