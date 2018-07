Бойни спортове Антъни Петис надви Майкъл Киеза чрез събмишън 08 юли 2018 | 08:30 - Обновена 0 0 0 0 0

“Чувствах, че най-накрая се е завърнало моето старо аз. Позволих на прекалено много хора да ми казват, че трябва да се бия повече или да правя нещата различно и това отне от блясъка, който ме прави Антъни Петис. Най-накрая намерих себе си. Моите удари не бяха точно това, което исках”, започна победителят.

