Даниел Кормие написа история, нокаутира Миочич за един рунд

Даниел Кормие влезе в историята на UFC след изключителната победа над Стипе Миочич в битка за титлата на организацията в тежка категория. Двамата се срещнаха в основния мач на галавечерта UFC 226 в Лас Вегас.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="bg"><p lang="en" dir="ltr">OH MY DC!!! <br><br>Daniel Cormier with a devastating first-round knockout of Stipe Miocic to become the UFC heavyweight champion <br><br>Simply incredible. Simply historic. <a href="https://twitter.com/hashtag/UFC226?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#UFC226</a> <a href="https://t.co/MLwuBgojCD">pic.twitter.com/MLwuBgojCD</a></p>— #UFC226: Miocic vs. Cormier (@btsportufc) <a href="https://twitter.com/btsportufc/status/1015816389649723392?ref_src=twsrc%5Etfw">8 юли 2018 г.</a></blockquote><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Миочич беше сериозен фаворит на букмейкърите и започна много агресивно. Той успя да вкара тежки крошета, лакти и колена, но Кормие нито за миг не показа, че е наранен. Елитният борец изчака своя момент, който дойде малко преди края на първия рунд. След поредния клинч Кормие заби дясно кроше в главата на Миочич, който беше свален на земята. Последваха още два тежки удара, след които срещата беше спряна от рефера.

Кормие стана едва вторият боец след Конър Макгрегър, който е шампион едновременно в две различни категории. Той прибави пояса при най-тежките до неговата титла в лека-тежка категория.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="bg"><p lang="en" dir="ltr">Brock Lesnar storms the Octagon and pushes Daniel Cormier <br><br>This heavyweight title fight is going to be craaaazy! <a href="https://twitter.com/hashtag/UFC226?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#UFC226</a> <a href="https://t.co/zrYOwOhaCo">pic.twitter.com/zrYOwOhaCo</a></p>— #UFC226: Miocic vs. Cormier (@btsportufc) <a href="https://twitter.com/btsportufc/status/1015817154493632512?ref_src=twsrc%5Etfw">8 юли 2018 г.</a></blockquote><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

След мача Даниел Кормие предизвика кеч звездата и бивш шампион на организацията Брок Леснар – Звяра, който влезе в октагона и скочи директно на бой. Двамата се сбутаха. Джо Роган и Дейна Уайт се намесиха, за да ги разтърват, а Леснар едва не счупи една от камерите.