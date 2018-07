ЦСКА ЦСКА-София има нов нападател 08 юли 2018 | 01:45 - Обновена 0 0 0 0 8 ЦСКА-София е напът да привлече 26-годишния нападател Мичел Дъглас от втородивизионния бразилски ЧСА Алгоано. Местната медия 7 segundos съобщи новината, като президентът на клуба Раймундо Таварес я е потвърдил. В информацията се споменава, че Дъглас вече е приел предложението на "червените" и всички детайли са договорени. "Армейците" ще трябва да платят компенсация на ЧСА Алгоано, а Дъглас ще разтрогне контракта си с бразилците и след това ще парафира с родния гранд. Нападателят е играл за последно в петък, когато е бил титуляр при победата с 2:0 над Бразил де Пелотас в мач от Серия Б. От началото на годината Дъглас има 14 мача и 5 гола във втора дивизия, а отделно е записал още 12 срещи и 2 гола в щатското първенство Алгоано и Копа Нордесте. Има и 2 мача за Купата на Бразилия, като единият е при 0:2 от Сао Пауло. Така през 2018 г. Дъглас е играл в 28 срещи и има 7 гола, така че се намира в добра форма. Segundo o dirigente Raimundo Tavares, o atacante Michel recebeu uma proposta do CSKA Sófia, da Bulgária. Falta o clube pagar a multa para a rescisão ser assinada, o que deve acontecer na próxima semana.



CSA não vai atrás de outro camisa 9. Os centroavantes serão Alemão e Walter. — Augusto Oliveira (@oaugustoliveira) 7 юли 2018 г. През изминалия сезон Дъглас е помогнал на ЧСА Алгоано за промоция от трета във втора дивизия. Неговият тим става шампион на Серия Ц, а Мичел има 22 мача и 8 гола в първенството. Общо за ЧСА Алгоано е записал 50 мача, 15 гола и 5 асистенции от май 2017 г. насам. Той е юноша на Португеза, за който е играл в елита на Бразилия през 2013 г. – 6 мача и 1 гол срещу Наутико. След това е бил част от Атлетико Сорокаба, Боа Ешпорте, Вила Нова и Бруске. Любопитен фаакт е, че ЦСКА-София привлече и звездата си Фернандо Каранга от втора бразилска дивизия. MICHEL: "A palavra que quero deixar pra toda a torcida azulina é GRATIDÃO. Vocês não sabem o quanto me fizeram feliz!".



Camisa 9 do CSA está indo para o CSKA Sófia, da Bulgária. Multa rescisória deve ser paga na segunda ou na terça-feira. #gecsa — Josué Seixas (@josue_seixas) 7 юли 2018 г. Мичел Дъглас Гедеш е роден на 16 януари 1992 г. Висок е 186 см, тежи 78 кг. Типичен таран, силният му крак е левият, играе добре с глава. Разполага с мощна физика, която му помага да гардира кълбото и да печели предимство при въздушни единоборства. Разполага и с добра техника, чрез която умее да преодолява съперници. "Тема Спорт"

