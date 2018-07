Джокович продължава на "Уимбълдън" след тричасова битка с Едмънд

Поставеният под номер 12 в схемата Новак Джокович (Сърбия) преодоля третия кръг на Откритото първенство на Великобритания по тенис. Трикратният носител на трофея победи номер 21 представител на домакините Кайл Едмънд с 4:6, 6:3, 6:2, 6:4 за 2:56 часа.

Първият сет бе спечелен от Кайл Едмънд, след като стигна до пробив от четвъртия опит при резултат 3:3. В крайна сметка представителят на Великобритания затвори с 6:4.

BREAKING: Novak Djokovic has beaten Britain's Kyle Edmund 4-6, 6-3, 6-2, 6-4 to reach the the fourth round of Wimbledon #ssn pic.twitter.com/rXvMOU6Fta