Зверев си намери майстора в пет сета в лицето на квалификант

За латвиеца това е шеста поредна победа на турнира, след като трябваше да премине и през три квалификационни кръга, за да попадне в основната схема. От друга страна, германският талант изигра общо 4 трисетови мача на "Ролан Гарос" и "Уимбълдън", в които записа само победи. При петия опит обаче си намери майстора в лицето на опитния Гулбис.

Qualifier Ernests Gulbis causes an upset to win his sixth match at this year's #Wimbledon by beating Alexander Zverev 7-6(2), 4-6, 5-7, 6-3, 6-0 pic.twitter.com/lQSwhUVoBp — Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2018 В първия сет липсваха пробиви и така се стигна до тайбрек, който 29-годишният тенисист спечели убедително. Втората част отиде на сметката на Зверев, който проби още в първия гейм и дистанцията в геймовете се запази до края на сета.



Третият сет беше най-оспорван. Гулбис взе подаването на опонента си за 5:3, но световният номер 3 не само, че веднага постигна рибрейк, но и осъществи още един пробив, за да го затвори със 7:5 в своя полза.



Заключителните две части обаче преминаха под диктовката на бившия номер 10 в света. В четвъртия сет един пробив при 4:2 му беше достатъчен, за да докара двубоя до решаваща пета част. Тя продължи само 21 минути, тъй като латвиецът постигна три бързи пробива, а при своите подавания не беше застрашен от Зверев. Ernests Gulbis had not won three tour-level matches in a row since 2016 Roland Garros. The former World No. 10 is now into the fourth round at #Wimbledon after stunning Alexander Zverev.



За място на 1/4-финалите Гулбис ще срещне победителя от сблъсъка между Ник Кириос и Кей Нишикори.

