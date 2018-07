Русия смаза Бразилия и е на финал в Лил (видео + снимки)

Russia @VolleyRus wins the 1st set 25-17 to take the early lead on Brazil @volei in the #VNL semifnial!



This huge spike by #17 Maxim Mikhaylov was a big point for in the 1st! #BePartOfTheGame #volleyball pic.twitter.com/ezMqkRmFkb — Volleyball World (@FIVBVolleyball) July 7, 2018

Финалът между Русия и Франция е утре (8 юли) от 21,45 часа българско време. Преди това от 18,00 часа ще бъде спорът за бронзовите медали между "Селесао" и САЩ.

След като Бразилия поведе с 4:2 в началото на първия гейм, Русия бързо наложи мощната си игра и обърна до 16:11 благодарение на Максим Михайлов, Артьом Волвич и Дмитрий Мусерский. Разликата стана 20:13 след ас на Дмитрий Волков, за да дойде края на гейма при 25:17 след нов блок на Волвич. "Сборная" дръпна и във втората част със 7:4 след брилянтна игра на Мусерский и с 11:7 след атака на Егор Клюка. "Селесао" продължи да изпитва трудности с играта на Мусерский и Русия поведе с 25:18 след грешка от сервис на Исак Сантош. Руснаците тръгнаха силно и в третия гейм и поведе с 15:9 след отлични изяви на Волков. Предимството стана 22:12, след което Русия спечели с разгромното 25:14 след ас на Клюка, а с това и мача с 3:0.

Russia @VolleyRus wins the 2nd set 25-18 & now lead Brazil @volei 2-0 in the 2nd #VNL semifinal!



Can Russia close the match out, or does Brazil force a 4th? #BePartOfTheGame #volleyball pic.twitter.com/qGeYZeXyka — Volleyball World (@FIVBVolleyball) July 7, 2018

MATCH POINT ACE!! #18 Egor Kliuka with the great serve to end the match as Russia @VolleyRus defeats Brazil @volei 3-0 to move into the #VNL Final! #BePartOfTheGame #volleyball pic.twitter.com/y3fWbSIJaH — Volleyball World (@FIVBVolleyball) July 7, 2018

How did Match Point look from behind the Russia @VolleyRus bench? Take a look as they finish the 3-0 win over Brazil @volei to win their #VNL semifinal! #BePartOfTheGame #volleyball pic.twitter.com/JFvIdpU4Sa — Volleyball World (@FIVBVolleyball) July 7, 2018

Европейският шампион Русия стана втория финалист в първото издание на Лигата на нациите. Волейболистите на "Сборная" буквално смазаха олимпийския първенец Бразилия с 3:0 (25:17, 25:18, 25:14) във втората полуфинална среща от финалния турнир, играна тази вечер пред около 7500 зрители на стадион "Стад Пиер Мороа" в Лил (Франция).По този начин руснаците се класираха за първия голям финал на Лигата на нациите, а ако броим и финалите им от Световната лига (б.р. предшественика на турнира), това ще им е 9-и, като имат и 3 титли. На финала Русия ще спори за трофея срещу домакините от Франция, които надделяха изключително трудно над САЩ с 3:2 гейма в първия полуфинал. За "петлите", които ще защитават титлата си от Световната лига, това ще бъде 4-и финал и 3-и в последните 4 години.Най-полезни за руския тим бяха Максим Михайлов (2 блока, 1 ас и 50% ефективност в атака) и Дмитрий Волков (1 блок, 2 аса и 57% ефективност в атака) с 12 и 11 точки за победата. За бразилците Уолъс Де Соуса завърши с едва 8 точки.Дмитрий Ковальов 4, Максим Михайлов 12, Дмитрий Волков 11, Егор Клюка 10, Артьом Волвич 8, Дмитрий Мусерский 10 - Алексей Кабешов-либероБруно Резенде, Уолъс Де Соуса 8, Дъглас Соуса 7, Лукаш Лох 1, Маурисио Соуса 5, Лукаш Сааткамп 3 - Талес Хос-либеро (Исак Сантош 1, Уилям Аржона, Евандро Гера, 3, Виктор Кардосо 2, Едер Карбонера)