Тенис Невиждано: Само една поставена в топ 10 оцеля след третия кръг на “Уимбълдън” 07 юли 2018 | 18:54 - Обновена 0 0 0 0 2



Това потвърждава и тяхното представяне на турнира през тази година. От първите десет поставени в женската схема след трети кръг оцеля само номер 7 Каролина Плишкова, която досега дори не беше преминавала втория кръг в Лондон. The top seed is toppled.



The #Wimbledon shocks continue as Su-Wei Hsieh defeats world No.1 Simona Halep 3-6, 6-4, 7-5 pic.twitter.com/KQRjt8ANZF — Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2018



Още в първите си мачове на “свещената” трева участието си приключиха номер 4 Слоун Стивънс (загуба от Дона Векич), номер 5 Елина Свитолина (загуба от Татяна Мария), номер 8 Петра Квитова (загуба от Александра Саснович) и номер 6 Каролин Гарсия (загуба от Белинда Бенчич). Във втория кръг ги последваха номер 2 Каролине Возняцки (загуба от Екатерина Макарова) и номер 3 и настояща шампионка Гарбинье Мугуруса (загуба от Алисън Ван Уитванк). В третия отпаднаха номер 9 Винъс Уилямс (загуба от Кики Бертенс), номер 10 Мадисън Кийс (загуба от Евгения Родина) и номер 1 Симона Халеп (загуба от Су Вей Хсие).



DOWN GOES NUMBER ONE!



Su-Wei Hsieh beats No. 1 Simona Halep 3-6, 6-4, 7-5 to advance to the fourth round.



Incredibly, only ONE OF THE TOP 10 SEEDS on the women's draw made the fourth round: No. 7 Karolina Pliskova pic.twitter.com/WH2HB7Dqkm — SI Tennis (@SI_Tennis) July 7, 2018 Интересното е, че тенисистките, поставени между номер 11 и 20, се представят много по-успешно в тазгодишното издание на “Уимбълдън”. Начело с 11-ата поставена Анджелик Кербер на 1/8-финалите ще играят още Юлия Гьоргес, Альона Остапенко и Дария Касаткина. Напред продължава и поставената под номер 25 23-кратна шампионка на турнирите от Големия шлем Серина Уилямс, която е основната фаворитка за титлата на "Уимбълдън". На “Уимбълдън” традиционно стават множество изненади и редица фаворити отпадат още в началните кръгове на турнира. Така много тенисисти, които са по-малко известни и са по-назад в ранглистата, получават възможност да блеснат на най-важния турнир в тениса. От двата пола топ поставените при жените играят по-трудно на “Ол Ингланд клъб”.Това потвърждава и тяхното представяне на турнира през тази година. От първите десет поставени в женската схема след трети кръг оцеля само номер 7 Каролина Плишкова, която досега дори не беше преминавала втория кръг в Лондон.Още в първите си мачове на “свещената” трева участието си приключиха номер 4 Слоун Стивънс (загуба от Дона Векич), номер 5 Елина Свитолина (загуба от Татяна Мария), номер 8 Петра Квитова (загуба от Александра Саснович) и номер 6 Каролин Гарсия (загуба от Белинда Бенчич). Във втория кръг ги последваха номер 2 Каролине Возняцки (загуба от Екатерина Макарова) и номер 3 и настояща шампионка Гарбинье Мугуруса (загуба от Алисън Ван Уитванк). В третия отпаднаха номер 9 Винъс Уилямс (загуба от Кики Бертенс), номер 10 Мадисън Кийс (загуба от Евгения Родина) и номер 1 Симона Халеп (загуба от Су Вей Хсие).

Още по темата

0 0 0 0 2 Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 11417 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1