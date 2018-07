Англия Арсенал поздрави гей артилеристите 07 юли 2018 | 18:08 0 0 0 1 1

"Най-добри пожелания за гей артилеристите - най-голямата фен група в средите на ЛБГТ. Днес те ще дефилират и ще съберат пари за благотворителни инициативи", съобщава официалният Туитър на лондончани.

Lesbian, gay, bi or trans? Into Arsenal? Join us!

Nearly 700 members in 40+ countries in Arsenal's official Supporters Club for LGBT+ fans, friends & family. #Pride #PrideinLondon #Arsenal

Sign up for free here:https://t.co/eaoDkGNmpb pic.twitter.com/2aUBpm6LJl — Arsenal's LGBT+ fans (@gaygooners) July 7, 2018 Първият гей парад в Лондон се провежда през 1970 година. Профилът, посветен на феновете с нетрадиционна сексуална ориентация на Арсенал пък има над 5500 последователи в Туитър.

