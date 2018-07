Франция страда, изпусна два мачбола, но стигна до финал в Лигата на нациите (видео + снимки)

It's a big hit for the set! #12 Stephen Boyer with the smash to finish the 2nd set for France @FFvolley as they take a 2-0 lead on USA @usavolleyball in their #VNL semifinal!#BePartOfTheGame #volleyball pic.twitter.com/4v5NNuThkc — Volleyball World (@FIVBVolleyball) July 7, 2018

Домакините от Франция започнаха мача окрилени и наложиха бързо своето категорично превъзходство. Лесно “петлите” взеха първата и втората част с категоричен резултат 25:18, 25:17. В третата част американците успяха да поведат с една, две точки и съумяха да запазят разликата до самия край и да вземат гейма с 25:23.

Четвъртият гейм започна с превес за тима на Франция, за който в игра се появи Кевин Тили на мястото на Тибо Росар. “Петлите” поведоха с няколко точки и успяха да стигнат до мачбол при 24:22. Американците водени от капитана си Матю Андерсън спасиха два мачбола и изравниха при 24:24, а след това забиха още 2 поредни точки и спечелиха драматично гейма с 26:24 и изравниха резултата при 2:2 гейма.

Fans in Lille are enjoying this one! They're hoping France @FFvolley can hold on to their 2-1 lead over USA @usavolleyball and make the #VNL Final! #BePartOfTheGame #volleyball pic.twitter.com/15Xq3IBE2F — Volleyball World (@FIVBVolleyball) July 7, 2018

Тайбрекът започна отлично да домакините, които поведоха бързо с 5:1 след ас на Бенжамен Тонюти. Американските волейболисти съумяха да намалят до 5:6 след контра на Тейлър Сандър. Нова контра на Тейлър Сандър и САЩ стигна до равенство при 7:7. Две поредни точки на Никола Льо Гоф и 10:8 за Франция. Волейболистите на САЩ отново съумяха да изравнят при 11:11 след единичен блок на Аарън Ръсел срещу атака на Стефан Бойер. Ървин Нгапет изведе Франция напред при 13:11. Франция стигна до мачбол №3 при 14:12 след грешен сервис на американците. Мощна атака на Кевин Тили помогна на Стефан Бойер да запише победната точка в мача след успешна контраатака за 15:13 и 3:2 гейма.

MATCH POINT!! It's #12 Stephen Boyer with the huge spike that puts France @FFvolley into the #VNL Final after defeating USA @usavolleyball 3-2 in Lille! Fantastic match! #BePartOfTheGame #volleyball pic.twitter.com/gqxy7VYIQF — Volleyball World (@FIVBVolleyball) July 7, 2018





Звездата Ървин Нгапет добави още 12 точки (31% ефективност в атака, 1 ас). Кевин Льо Ру (4 блока, 83% ефективност в атака), Никола Льо Гоф (2 блока, 87% ефективност в атака) и Тибо Росар (2 аса, 70% ефективност в атака) добавиха по още 9 точки за успеха.



#12 Stephen Boyer talks about what it took for France @FFvolley to defeat the USA @usavolleyball and make the #VNL Finals in front of the home fans in Lille! #BePartOfTheGame #volleyball pic.twitter.com/XEvBgHkTnO — Volleyball World (@FIVBVolleyball) July 7, 2018

Волейболистите на Франция, които спечелиха Световната лига през 2015 и 2017 година, стигнаха до финал в първото издание на Лигата на нациите, който си играе в Лил.Възпитаниците на Лоран Тили, които спечелиха груповата фаза в турнира, се справиха не много лесно с тима на САЩ в първата полуфинална среща с драматичното 3:2 (25:18, 25:17, 23:25, 24:26, 15:13) , след като изпуснаха 2 мачбола в 4-ата част, в която поведоха с 24:22.Бенжамен Тонюти 3, Стефан Бойер 31, Ървин Нгапет 12, Тибо Росар 9, Никола Льо Гоф 9, Кевин Льо Ру 9 - Женя Гребенников-либеро (Жан Патри, Кевин Тили 6)Мика Кристенсън 2, Бенджамин Патч 4, Матю Андерсън 23, Тейлър Сандър 20, Максуъл Холт 11, Дейвид Смит 5 - Ерик Шоджи-либеро (Кайл Енсинг 2, Аарън Ръсел 15)