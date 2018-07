НБА Краят на ерата "Тони Паркър" в Сан Антонио 07 юли 2018 | 11:01 0 0 0 0 0 Tony Parker did it all in his 17 seasons with the Spurs. pic.twitter.com/Z8f7zTIOK9 — SportsCenter (@SportsCenter) July 7, 2018

"Решението бе трудно и много емоционално за мен, но трябва да продължа", заяви Паркър пред ЕСПН. В Шарлът Паркър ще се събере с близкия си приятел и сънародник Никола Батум. Раздялата с Паркър, за която ръководството на Сан Антонио и старши треньорът Грег Попович не са знаели до последния момент, не бе единственият удар за вечерта. Tony Parker opens up about his decision to leave San Antonio. pic.twitter.com/OkqJE1XOW1 — ESPN (@espn) July 7, 2018

Крилото Кайл Андерсон се съгласи да подпише договор с отбора на Мемфис Гризлис, като контрактът е за 4 години и на обща стойност 37,2 милиона долара. 24-годишният Андерсон е ограничен свободен агент, което ще рече, че Сан Антонио има 48 часа, в които да предостави на играча същата оферта, каквато му даде и Мемфис. Ако "шпорите" не извадят сумата в рамките на следващите два дни, преминаването на Андерсон в Мемфис ще бъде финализирано. Френският гард Тони Паркър ще премине в отбора на Шарлът Хорнетс, след като се съгласи да подпише двугодишен договор на обща стойност 10 милиона долара. 36-годишният Паркър взе изненадващото решение след цели 17 сезона с екипа на Сан Антонио, в които се превърна в лидер на клуба по асистенции в историята и вторият играч с най-много мачове за "шпорите" след Тим Дънкан."Решението бе трудно и много емоционално за мен, но трябва да продължа", заяви Паркър пред ЕСПН. В Шарлът Паркър ще се събере с близкия си приятел и сънародник Никола Батум. Раздялата с Паркър, за която ръководството на Сан Антонио и старши треньорът Грег Попович не са знаели до последния момент, не бе единственият удар за вечерта.Крилото Кайл Андерсон се съгласи да подпише договор с отбора на Мемфис Гризлис, като контрактът е за 4 години и на обща стойност 37,2 милиона долара. 24-годишният Андерсон е ограничен свободен агент, което ще рече, че Сан Антонио има 48 часа, в които да предостави на играча същата оферта, каквато му даде и Мемфис. Ако "шпорите" не извадят сумата в рамките на следващите два дни, преминаването на Андерсон в Мемфис ще бъде финализирано.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1093

1