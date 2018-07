Бойни спортове Миочич и Кормие в битка за величие 07 юли 2018 | 10:40 - Обновена 0 0 0 0 0



Мачът ще бъде за титлата на организацията в тежка категория. Шампионът Миочич вече счупи рекорда за най-много поредни защити на пояса в кралската теглова дивизия, а сега ще опита да подобри собственото си постижение. Ако успее да се справи с Кормие той ще се справи с четвърти претендент.



Кормие (20 победи, 9 с нокаут, 4 със събмишън и 1 загуба) също гони място в историята. Елитният борец ще се опита да стане едва вторият боец в UFC, който едновременно е шампион в две различни теглови дивизии. Шампионът в лека-тежка категория дълги години отказваше да се завърне при най-тежките. Причината беше неговият спаринг партньор и ММА ментор Кейн Веласкес, който е бивш носител на пояса.



Кормие направи име в тежка категория. Той спечели Гран при турнира на „Страйкфорс“, след като победи звездите Антонио Силва – Голямата Стъпка и Джош Барнет през 2011-а и 2012-а. Две години по-късно реши да свали в лека-тежка категория в своя трети мач за UFC.



По време на своя лагер за мача Кормие тренираше с Благой Иванов – Багата, който следващата седмица ще направи своя дебют в UFC срещу бразилската машина Жуниор дос Сантош. Освен това в спарингите се включи и Веласкес, който от доста време е извън играта заради серията от контузии в гърба.

HISTORY!



HW champ @StipeMiocic vs LHW champ @DC_MMA in THE SUPERFIGHT at #UFC226! pic.twitter.com/rRpOZMKxJJ — UFC (@ufc) July 6, 2018

Миочич (18 победи, 13 с нокаут, 1 със събмишън и 2 загуби) се изкачи до върха по безапелационен начин. Неговата серия от успехи започна през 2015-а, когато смаза Марк Хънт. Последваха още четири победи с нокаут над най-големите звезди в тежка категория – Андрей Арловски, Фабрисио Вердум, Алистър Овърийм и Жуниор дос Сантош. Въпреки изключителното представяне букмейкърите и специалистите отписаха американеца от хърватски произход срещу чудовището Франсис Нгану. Прогнозите не се сбъднаха, а Миочич изнесе ММА лекция на камерунеца, за да го победи по точки в 5 рунда.

242.5 for the HW champ @StipeMiocic! #UFC226 pic.twitter.com/sgeJUlMUej — UFC (@ufc) July 6, 2018

39-годишният Кормие е доказал своите универсални умения. Експертите считат, че той ще има предимство, ако успее да пренесе мача на земя. Миочич е наясно със силните страни на претендента и ще се опита да остане в стойка, за да може неговата изключителна деснячка да бъде основен коз в играта. MAX Sport 2 ще излъчи най-силното UFC събитие за годината до момента – UFC226 Прякото предаване от Лас Вегас в ефира MAX Sport 2 стартира в 5:00 часа сутринта в неделя. 246 for LHW champ @DC_MMA! #UFC226 pic.twitter.com/OuACLal5XW — UFC (@ufc) July 6, 2018 Битка между двама шампиони. Сблъсък между двама велики ММА бойци. Мечтата на феновете ще се сбъдне тази вечер, когато в октагона влязат Стипе Миочич (САЩ) и Даниел Кормие (САЩ). Те ще се бият в единия от двата основни мача на галавечерта на UFC 226 в Лас Вегас.Мачът ще бъде за титлата на организацията в тежка категория. Шампионът Миочич вече счупи рекорда за най-много поредни защити на пояса в кралската теглова дивизия, а сега ще опита да подобри собственото си постижение. Ако успее да се справи с Кормие той ще се справи с четвърти претендент.също гони място в историята. Елитният борец ще се опита да стане едва вторият боец в UFC, който едновременно е шампион в две различни теглови дивизии. Шампионът в лека-тежка категория дълги години отказваше да се завърне при най-тежките. Причината беше неговият спаринг партньор и ММА ментор Кейн Веласкес, който е бивш носител на пояса.Кормие направи име в тежка категория. Той спечели Гран при турнира на „Страйкфорс“, след като победи звездите Антонио Силва – Голямата Стъпка и Джош Барнет през 2011-а и 2012-а. Две години по-късно реши да свали в лека-тежка категория в своя трети мач за UFC.По време на своя лагер за мача Кормие тренираше с Благой Иванов – Багата, който следващата седмица ще направи своя дебют в UFC срещу бразилската машина Жуниор дос Сантош. Освен това в спарингите се включи и Веласкес, който от доста време е извън играта заради серията от контузии в гърба.се изкачи до върха по безапелационен начин. Неговата серия от успехи започна през 2015-а, когато смаза Марк Хънт. Последваха още четири победи с нокаут над най-големите звезди в тежка категория – Андрей Арловски, Фабрисио Вердум, Алистър Овърийм и Жуниор дос Сантош. Въпреки изключителното представяне букмейкърите и специалистите отписаха американеца от хърватски произход срещу чудовището Франсис Нгану. Прогнозите не се сбъднаха, а Миочич изнесе ММА лекция на камерунеца, за да го победи по точки в 5 рунда.

Още по темата

0 0 0 0 0 КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ редактор - отдел "Спорт" Прочетена 665

1