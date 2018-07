Франция без проблеми срещу Сърбия на финалите (видео)

Here comes the boom! Amazing crowd in Lille cheer on as France's @FFvolley #14 Le Goff and the team are treating them to amazing plays in the match vs Serbia @ossrb!#VNL #Volleyball #BePartOfTheGame pic.twitter.com/s5eVCocbdZ — Volleyball World (@FIVBVolleyball) July 6, 2018

Домакините на финалите на Лигата на нациите от Франция постигнаха безпроблемна втора победа. Момчетата на треньора Лоран Тили биха категорично Сърбия с 3:0 (25:19, 25:18, 25:17) във втората си среща от Група А на финалния турнир, играна тази вечер на стадион "Стад Пиер Мороа" в Лил.Така "петлите" спечелиха първото място в групата след 2 победи от 2 мача и 5 точки и на полуфиналите ще играят срещу втория от Група В - САЩ. Полуфиналния мач е утре (7 юли) от 17,30 часа българско време. В другия полуфинал от 15,00 часа един срещу друг ще се изправят олимпийският шампион Бразилия, който остана втори след Франция, и победителят от Група В - Русия.От друга страна Сърбия остана на последното 3-о място в групата без победа и спечелена точка и отпада от финалите.Над всички за Франция бе звездата Ървин Нгапет със 17 точки (1 блок, 3 аса и 59% ефективност в атака) за победата. Тибо Росар (4 аса и 90% ефективност в атака!) и Стефан Бойер (2 блока и 77% ефективност в атака) добавиха 13 и 12 точки за успеха. За тима на Сърбия Урош Ковачевич, който игра само в първите два гейма, завърши със скромните 10 точки.Бенжамен Тонюти 2, Стефан Бойер 12, Ървин Нгапет 17, Тибо Росар 13, Никола Льо Гоф 8, Кевин Льо Ру 6 - Женя Гребенников-либеро (Жулиен Линеел, Антоан Бризар)Никола Йовович, Александър Атанасийевич 4, Урош Ковачевич 10, Марко Ивович 5, Марко Подрасчанин 3, Сречко Лисинац - Никола Росич-либеро (Милан Катич 5, Дражен Лубурич 4, Петър Кръсманович 2, Никола Мияйлович 2, Александър Околич, Иван Костич, Невен Майсторович-либеро)