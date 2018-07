Русия удари и резервите на САЩ на финалите в Лил (видео + снимки)

ACE!! #5 Jeffrey Jendryk with the brilliant placement on the serve for the USA @usavolleyball early in the 1st!#VNL #BePartOfTheGame #volleyball pic.twitter.com/Skk7uH7EfE — Volleyball World (@FIVBVolleyball) July 6, 2018

Russia @VolleyRus pull away to win the 1st set 25-22 and take the early lead on the USA @usavolleyball in their #VNL Finals match!



What will the 2nd set bring us? #BePartOfTheGame #volleyball pic.twitter.com/tQOG79fzgF — Volleyball World (@FIVBVolleyball) July 6, 2018

#17 Maxim Mikhaylov led Russia @VolleyRus with 16 points in their 3-0 win over USA @usavolleyball at the #VNL Finals on Friday & helped Russia finish top of Pool B!



Here are some of his best moments from the match! #BePartOfTheGame #volleyball pic.twitter.com/ifU6Ue6Nz6 — Volleyball World (@FIVBVolleyball) July 6, 2018

Russia @VolleyRus defeats USA @usavolleyball 3-0 (25-22, 25-21, 25-21) to win their #VNL Finals match and finish on top of Pool B!



#7 Dmitry Volkov is excited about this win! #BePartOfTheGame #volleyball pic.twitter.com/2mwFFMc9yG — Volleyball World (@FIVBVolleyball) July 6, 2018

Great digs by the USA @usavolleyball on this point, and look at that footwork by #4 Jeffrey Jendryk to keep the ball alive! #VNL #BePartOfTheGame #volleyball pic.twitter.com/s7BKb55x79 — Volleyball World (@FIVBVolleyball) July 6, 2018

MEGA RALLY!! Some great digs by the USA @usavolleyball on this one, but #7 Dmitry Volkov ends it with a big smash and gives this point in the 3rd to Russia @VolleyRus!#VNL #BePartOfTheGame #volleyball pic.twitter.com/aSExGC7WAz — Volleyball World (@FIVBVolleyball) July 6, 2018

What a save by #17 Maxim Mikhaylov on this one for Russia @VolleyRus! And the big spike from the back by #7 Dmitry Volkov to finish it! What a point in the 3rd set vs USA @usavolleyball. #VNL #BePartOfTheGame #volleyball pic.twitter.com/0JZM4dlwVM — Volleyball World (@FIVBVolleyball) July 6, 2018

Европейският шампион Русия записа втора победа на финалния турнир в Лигата на нациите в Лил (Франция). Възпитаниците на селекционера Сергей Шляпников удариха и САЩ с 3:0 (25:22, 25:21, 25:21) във втория си мач от Група В на финалите, игран тази вечер на стадион "Стад Пиер Мороа".По този начин "Сборная" стана победител в групата с 2 победи от 2 мача и 6 точки, докато американците останаха втори с 1 победа, 1 загуба и 3 точки. Двата тима продължават напред към полуфиналите. Русия ще играе срещу втория отбор от другата Група А, а САЩ срещу победителя от същата група, които ще станат ясни след края на последната среща там между домакините от Франция и Сърбия. Полуфиналните двубои са утре (7 юли) от 15,00 и 17,30 часа българско време.С оглед на това, че и двата отбора си бяха осигурили място на полуфиналите, треньорът на американците Джон Спероу даде почивка на всичките си титуляри и изигра мача само с резервите. Това повлия и на играта на тима му. От друга страна колегата му Сергей Шляпников заложи на най-доброто, с което разполага, и в течение на срещата направи само няколко промени.Най-полезен за руския тим бе Максим Михайлов с 16 точки (1 блок, 1 ас и 52% ефективност в атака) за победата. Дмитрий Волков (1 блок и 50% ефективност в атака) и Егор Клюка (2 блока, 2 аса и 44% ефективност в атака) пък добавиха по 11 точки за успеха. За американците Аарън Ръсел приключи с 14 точки.Дмитрий Ковальов 1, Максим Михайлов 16, Дмитрий Волков 11, Егор Клюка 11, Дмитрий Мусерский 2, Артьом Волвич 7 - Алексей Кабешов-либеро (Иля Власов 5, Виктор Полетаев 1, Игор Кобзар, Антон Карпухов 2, Александър Соколов-либеро)Кавика Шоджи 1, Кайл Енсинг 11, Аарън Ръсел 14, Тори Дефалко 6, Джефри Джендрик 10, Дейниъл МакДонъл 2 - Дъстин Уотън-либеро