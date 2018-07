Тенис Серина се справи с първия сериозен тест, Винъс отпадна 06 юли 2018 | 20:09 - Обновена 0 0 0 0 0



Пътят на американката към титлата се разчиства всеки ден, след като осем от първите десет поставени напуснаха надпреварата. Следващата й съперничка ще бъде рускинята Евгения Родина, която е 120-а в световната ранглиста.



While all the top seeds keep losing, Serena stays winning.



She beats Kristina Mladenovic 7-5, 7-6 (2) to advance to the fourth round at Wimbledon! pic.twitter.com/WxFFTZzrZH — SI Tennis (@SI_Tennis) July 6, 2018

В първия кръг Серина не изглеждаше в най-добрата си форма. Във втория срещу Виктория Томова тя се движеше по-добре по корта и подобри сервиса, а днес срещу Младенович тя показа, че е готова за предизвикателства. Уилямс спечели четири поредни гейма, за да обърне първия сет от 3:5. След това стигна до ранен пробив във втората част. Французойката успя да го върне и се стигна до тайбрек, в който Серина вдигна нивото и приключи мача.



“Много съм щастлива. Водех с пробив във втория, така че ще гледам записа, за да видя какво се обърка там. Като цяло съм доволна”, сподели американката, която записа 17-а поредна победа на “Уимбълдън”.



Сестра й Винъс обаче напусна надпреварата. 38-годишната Уилямс, която бе поставена под номер 9, загуби с 2:6, 7:6(5), 8:6 от холандката Кики Бертенс. Винъс започна слабо мача и допусна доста грешки в първия сет. Петкратната шампионка и миналогодишна финалистка показа изключителна борбеност, взе втория сет и отстъпи след 2 часа и 40 минути битка.



Bertens brings the curtain down on Venus.



The world No.20 triumphs 6-2, 6-7(5), 8-6 to eliminate last year's #Wimbledon runner-up pic.twitter.com/zBoxFYbqb5 — Wimbledon (@Wimbledon) July 6, 2018

Хърватката Дона Векич също продължава напред след успех над Янина Викмайер (Белгия) със 7:6(2), 6:1. Германката Юлия Гьоргес спечели драматично срещу Барбора Стрицова (Чехия) със 7:6(3), 3:6, 10-8 в двубой, който продължи три часа на корт номер 3. Гьоргес успя да спечели подаването на съперничката си в 17-ия гейм на третия сет и при свой сервис затвори мача. Германката ще играе срещу Дона Векич в четвъртия кръг.



