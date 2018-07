Фетел изпревари Мерцедес, Верстапен катастрофира

Себастиан Фетел успя да изпревари и двата Мерцедеса във втората свободна сесия преди Гран при на Великобритания. В началото на тренировката Кими Райконен беше най-бърз, но катастрофа на Макс Верстапен предизвика червен флаг за цели 9 минути.

RED FLAG Verstappen brings the session to a stop with a crunch at Luffield #BritishGP #F1 pic.twitter.com/EJ5o1DdbSP

Ред Булът на холандеца се счупи на излизането от дългия завой Луфилд, а при опита на пилота да овладее колата се завъртя и се удари в предпазната стена. Така участието на Верстапен приключи без той да успее да запише бърза обиколка. Той остана предпоследен в класирането, защото Ромен Грожан така и не излезе на пистата, защото колата му не беше готова след катастрофата в сутрешната сесия.

That makes W07 Chassis 4 the most successful chassis in #F1 history! #BritishGP pic.twitter.com/YxmcIeho0l

Люис Хамилтън завърши втори, като най-бързата му лична обиколка дойде чак след шест тура с гумите софт. Валтери Ботас се нареди зад съотборника си, а Кими Райконен остана четвърти пред Даниел Рикардо.

Leclerc and Alonso scrapping, not for the first time this year!



First time it's happened in a Practice session though...#BritishGP #F1 pic.twitter.com/KHj5gp7eAj