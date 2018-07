Тенис Зверев се опази от провал на "Уимбълдън" в двудневен мач 06 юли 2018 | 17:00 - Обновена 0 0 0 0 2 Threesy does it...



Германецът Александър Зверев, поставен под номер 4 в основната схема, се класира за третия кръг на "Уимбълдън", след като се наложи с 6:4, 5:7, 6:7(0), 6:1, 6:2 над американеца Тайлър Фриц. Фриц, който заема 68-мо място в световната ранглиста, водеше с 2:1 сета, когато мачът бе прекъснат заради настъпилия мрак в четвъртък, но при доиграването в днешния ден нямаше никакви шансове срещу германския си съперник.Зверев спечели осем от девет възможни гейма в края на четвъртия и началото на петия сет и с това обърна хода на мача, като така си осигури мач с латвиеца Ернест Гулбис в следващия етап на турнира.Първи за четвъртия кръг се класира южноафриканецът Кевин Андерсон. 206-сантиметровият Андерсон се справи с 6:3, 7:5, 7:5 с германеца Филип Колшрайбер. Мачът продължи два часа и десет минути, като отличната игра на Андерсон на сервис и 22-та аса, които направи, улесниха много задачата му срещу опитния Колшрайбер. За място на четвъртфиналите Андерсон ще играе с победителя от мача между американеца Сам Куери и французина Гаел Монфис, който се играе в момента.

