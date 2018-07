Италия Официално: Боатенг ще играе в Серия “А” 06 юли 2018 | 11:07 - Обновена 0 0 0 0 0

.@KPBofficial has joined @SassuoloUS after Eintracht granted the midfielder's request to move closer to his future primary residence. Thanks for everything and all the best for the future, Prince! #SGE pic.twitter.com/t1lytNjP55 — Eintracht Frankfurt (@eintracht_eng) July 5, 2018

Бившият национал на Гана има дете от италианския супермодел Мелиса Сата и планира да се установи на Апенините след края на кариерата си. Айнтрахт и Боатенг се разделят изцяло с добри чувства, като “орлите” благодариха на играча за отдадеността му и му пожелаха късмет. Самият той също записа видеоклип, в който се сбогува с Франкфурт и благодари за запомнящия се сезон.

#Calciomercato: il #Sassuolo ingaggia Kevin-Prince #Boateng!



Il comunicato ufficiale è su https://t.co/Tr22kdiUWC#ForzaSasol pic.twitter.com/Z4UnJHVqAy — U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) July 5, 2018

Кевин-Принс изигра общо 36 мача за Айнтрахт - 31 в Бундеслигата, където реализира 5 гола и направи 1 асистенция, както и 5 в Купата на Германия, отчитайки се с един голов пас там. Това ще бъде трети престой в Италия за Боатенг.



Той игра за Милан между 2010 и 2013 година, както и за кратко през 2016 година. Има общо 85 мача и 10 попадения в италианския елит.

